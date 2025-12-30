J'ai quitté mon emploi d'infirmière pour gérer une laverie automatique - voici combien je gagne en seulement 5 heures par semaine

Gérer une laverie automatique, une activité en or ? C'est ce qu'affirme cette ancienne infirmière qui déclare avoir plus de temps pour elle.

Ouvrir une laverie serait une très bonne idée qui peut s'avérer très rentable. C'est en tout cas ce que rapporte Cami, 38 ans, qui a quitté son emploi d'infirmière il y a deux ans et demi pour gérer sa laverie automatique. Auparavant, d'octobre 2020 jusqu'à avril 2023, Cami travaillait quasiment à temps plein dans un hôpital tout en pilotant ce commerce très particulier, comme elle l'a expliqué à la chaîne CNBC. Elle a ensuite décidé de quitter son poste pour se consacrer à 100% à son projet.

Fatiguée par son travail à l'hôpital de son propre aveu et n'étant pas vraiment partante pour reprendre ses études, elle explique qu'elle avait une envie : créer sa propre entreprise. Après avoir étudié plusieurs pistes, Cami une annonce sur bizbuysell.com, une plateforme d'achat et de vente de petites entreprises, la met sur la voie. Coup de chance, l'oncle d'une amie possédait deux laveries automatiques, raconte-t-elle. "Il a analysé les chiffres avec moi et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais : 'Tu sais, si je pouvais remonter le temps… je n'irais jamais à l'université. Je n'obtiendrais jamais mon master'", se souvient Cami. "Il a ajouté : 'Je me contenterais d'acheter des laveries !'"

Ce changement a été plutôt fructueux. "Maintenant, je ne travaille plus que cinq ou six heures par semaine [à la laverie]", explique-t-elle, tout en apportant un peu de nuance. "Mais j'hésite à le dire, car ce n'était pas le cas il y a cinq, quatre ou trois ans. Je travaillais beaucoup plus pour développer l'entreprise."

L'ex infirmière a notamment recruté six employés dont un à temps partiel, afin de pouvoir "se concentrer davantage sur le développement de son entreprise plutôt que sur son fonctionnement quotidien". Cami a aussi investi 20 000 $ dans des rénovations, notamment un nouvel éclairage, un nouveau revêtement de sol et une nouvelle peinture, pour la rendre plus chaleureuse.

Au total, la laverie, située en Arizona, a généré environ 475 000 $ (404 000 €) de revenus l'an dernier, auxquels s'ajoutent près de 30 000 $ (25 000 €) de loyer pour un salon de coiffure voisin, selon des documents consultés par le site de la CNBC. Le montant comprend environ 119 000 $ (101 000 €) de bénéfices, dont une partie a été réinvestie dans l'entreprise et 66 000 $ (56 000 €) ont constitué le salaire de Cami, précise-t-elle.

La gérante consacre également environ dix heures par semaine à la création et à la publication de vidéos sur les réseaux sociaux, présentant son entreprise et témoignant de son expérience. En six mois dans l'année 2024, elle a gagné environ 22 000 $ (18 000 €) de plus. Un chiffre qui pourrait augmenter "aux alentours de 200 000 $" (170 000 €) pour 2025 selon elle.

Et sa leçon de vie est à contre courant de tout ce qu'on peut entendre sur le travail : Cami préfère gagner de l'argent et l'utiliser pour vivre ses passions en dehors du travail, plutôt que de faire un métier qui la passionne. "Mes journées sont beaucoup plus sereines ainsi", conclut-elle.