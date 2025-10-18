Cette option très bien cachée sur votre télécommande peut nettement améliorer le son de votre TV, vos oreilles vous diront merci

Votre télécommande cache un bouton précieux. Pour le trouver, il suffit de naviguer un peu dans les options. La différence est flagrante.

Qui n'a jamais pesté contre le son de sa télévision ? Au début d'une soirée ciné, le film se lance, les débuts sont appréciables, on commence à être plongé dans l'intrigue et puis d'un coup, le son s'emballe et devient beaucoup trop fort par rapport au niveau qu'on avait choisi. Le décalage, souvent perçu lors d'une scène d'action (fusillade, explosion, rugissement d'un moteur) ou quand une musique de fond se met en route, peut être particulièrement gênant.

Et lorsqu'on décide de baisser le son, les dialogues deviennent évidemment incompréhensibles car la volume sonore est par la suite beaucoup trop faible ! Le grand écart entre les dialogues et les autres sons n'est pas rare dans un film ou une série et est même très fréquent. Il est le résultat d'un mixage qui met en avant les moments les plus intenses d'un programme au détriment des passages plus tranquilles.

Le résultat sur une télévision peut cependant s'avérer très désagréable, au point de devoir sans arrêt jongler avec le volume de la télécommande. Mais si la solution se trouvait justement dans ce petit objet que vous utilisez au quotidien pour changer de chaine ?

En effet, un grand nombre de télévisions plus ou moins récentes disposent d'une option intégrée pour résoudre le problème de mixage des programmes. En activant cette option, vous améliorerez grandement le rendu sonore de votre appareil et serez garanti d'obtenir un son bien plus agréable à l'écoute. Cette fonction repose notamment sur des filtres numériques qui permettent d'ajuster automatiquement les bruits trop puissants tout en remontant ceux des dialogues et autres sons plus faibles.

Cette fonctionnalité a cependant un nom différent selon les marques de télévision. Sur les modèles de Samsung, on la retrouve sous l'appellation "Amplificateur de voix". Sur une télévision LG, vous devrez trouver la mention "Clear Voice" tandis que les appareils Sony optent plutôt pour le nom "Voice Zoom" et que les TV Sony décident d'appeler cela le "Clear Dialog".

Vous ne trouverez cependant pas cette option directement sur votre télécommande de télévision. Pour y accéder, vous devrez passer par le bouton "Menu" de votre télécommande et vous rendre dans la partie "son" ou "audio" selon le modèle de votre télévision. Vérifiez également si une mise à jour de votre télévision n'est pas disponible en passant par les réglages de votre menu, les constructeurs améliorent parfois le son de leurs appareils bien après leur sortie avec une simple mise à jour !

Une fois cette option activée, vous devriez ressentir une nette différence en regardant un programme avec de nombreuses scènes ou bruits d'action. Notez que si vous disposez d'une barre de son, la manipulation sera à effectuer sur cette dernière et non sur votre téléviseur. En effet, c'est votre barre de son qui prend le pas sur votre TV en matière de son et vous devrez donc passer par ses propres menus ou application mobile dédiée pour régler le mixage audio.