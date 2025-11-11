Regardez bien votre câble USB : si vous voyez cette couleur, il cache une fonctionnalité cachée et très pratique

La couleur de vos câbles peut avoir un sérieux impact sur leur utilisation au quotidien.

La norme USB s'est rapidement imposée comme un standard dans le monde de l'informatique et des objets connectés. De nos jours, tout le monde est capable de reconnaître un port ou un câble USB tant ces derniers sont utiles pour brancher de nombreux appareils.

De nombreux possesseurs de câbles USB ignorent en revanche que ce type de branchement dispose parfois d'un code couleur spécifique. Faites le test chez vous et allez regarder l'intérieur des ports ou connecteurs pour y dénicher quelques couleurs comme du blanc, du bleu ou du orange. Si pour beaucoup, ces couleurs sont uniquement esthétiques, elles renferment parfois quelques fonctionnalités cachées qui s'avèrent très pratiques au quotidien.

Si vous regardez dans votre tiroir rempli de câbles USB, il y a de fortes chances que la majorité ne dispose d'aucune couleur ou d'une petite languette noire à l'intérieur du connecteur. Il s'agit des câbles USB les plus répandus et qui permettent une connexion USB 2.0. Cette nomenclature permet d'être compatible avec une très large majorité d'appareil, mais ne dispose pas d'un débit de transfert très élevé (jusqu'à 480 Mb/s). En résumé : un câble noir ou sans couleur ne vous permettra pas de transférer vos fichiers très rapidement.

Notez qu'il existe également des câbles de couleur blanche, mais que ces derniers correspondent à l'USB 1.0 et sont donc encore moins rapides. A l'inverse, le passage à l'USB 3.0 s'est illustré par l'apparition de la couleur bleue au sein de nos câbles. Cette norme permet une vitesse de transfert bien plus élevée par rapport aux câbles 2.0 puisqu'elle permet d'atteindre une vitesse d'environ 4,8 Gb de données par seconde.

Mais le nec plus ultra se distingue clairement si vous possédez un câble USB dont le connecteur est de couleur rouge ou orange. Un câble avec un connecteur rouge indique qu'il est capable de supporter l'USB 3.1 ou 3.2 qui lui permet de supporter jusqu'à 10 à 20 Gb/s de données ! Vous devriez ainsi pouvoir transférer vos fichiers les plus lourds bien plus rapidement qu'en passant par un câble noir, blanc ou bleu. Notez que de nombreux constructeurs ne font cependant plus la différence entre les couleurs rouge, jaune et orange que nous allons aborder désormais.

Si le câble USB orange (ou jaune) ne prend en charge "que" la norme USB 3.0, cela correspond tout de même à une vitesse de transfert d'environ 5 Gb/s. Cela reste rapide, mais cache également une autre fonctionnalité : les câbles aux connecteurs oranges sont "toujours actifs". Peu connus et utilisés du grand public, ces câbles permettent de charger en continu vos appareils même lorsqu'ils ne sont pas allumés. Concrètement, vous pourriez brancher un appareil à votre ordinateur éteint avec un câble orange et ce dernier serait toujours en marche pour recharger votre appareil.

Outre ces codes, l'utilisation de couleurs sur un connecteur de câble USB se veut également pratique : il permet de voir instinctivement dans quel sens insérer votre câble dans votre connecteur en distinguant les deux bords de ce dernier !