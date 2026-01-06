LEGO Smart Play : l'entreprise dévoile sa première brique électronique et le prix fait mal

La célèbre marque de briques à construire a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler de nouvelles petites briques intelligentes.

Difficile de penser que LEGO traverse une mauvais période. La firme enchaine les nouveaux sets jouant sur la nostalgie pour se renouveler et multiplier les ventes. Après avoir proposé plusieurs nouveautés axées autour de licence phares comme Stranger Things ou Le Seigneur des Anneaux, LEGO a surpris tout le monde en dévoilant une nouveauté qui tient... Dans une seule brique.

LEGO Smart Play est une nouveauté à venir d'ici quelques jours. Concrètement, il s'agit d'un ensemble des briques intelligentes capables de reconnaitre vos constructions et d'interagir avec elles. Le système Smart Play se compose de trois nouveautés :

La SMART Brique , une simple petite brique LEGO transparente et capable de réagir aux mouvements et contacts afin de s'allumer ou produire des sons.

, une simple petite brique LEGO transparente et capable de réagir aux mouvements et contacts afin de s'allumer ou produire des sons. Les SMART Tags , des petites briques plates, semblables à ce petits circuits imprimés, qui permettent à vos constructions de comprendre ce qu'elles sont. Ainsi, les SMART Tags peuvent indiquer aux briques si elles sont un hélicoptère, une maison, etc...

, des petites briques plates, semblables à ce petits circuits imprimés, qui permettent à vos constructions de comprendre ce qu'elles sont. Ainsi, les SMART Tags peuvent indiquer aux briques si elles sont un hélicoptère, une maison, etc... Les SMART Minifigurines répèrent les briques, tags et autres Minifigurines afin d'interagir avec elles et produire des sons et ambiances uniques à chaque figurine.

Le système SMART Play de LEGO fera ses débuts en 2026 avec trois premiers sets annoncés autour de Star Wars. Composants électroniques obligent, ces sets sont assez onéreux par rapport à leur taille. On retrouve notamment le vaisseau X-Wing de Luke Skywalker à 89,99 euros tandis que le TIE Fighter de Dark Vador s'affiche à 69,99 euros. Enfin, le set le plus onéreux est le "Duel dans la salle du trône & A-Wing" qui est disponible à 159,99 euros.

© LEGO

Chacun de ces sets disposera d'au moins une SMART Brique, de SMART Tags et d'une ou plusieurs SMART Minifigurines. Les précommandes seront ouvertes à partir du vendredi 9 janvier sur le site officiel de LEGO.