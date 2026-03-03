Studio Display : Apple choque par le prix de son nouvel écran

Apple vient d'annoncer deux nouveaux écrans. Le plus abouti affiche un prix qui risque de vous faire tomber de votre chaise.

Êtes-vous prêts à débourser 3499 euros pour obtenir le meilleur écran sorti chez Apple ? C'est bien le montant que la firme affiche pour son nouveau Studio Display XR annoncé ce mardi 3 mars aux côtés de multiples autres produits. Le Studio Display XR dispose cependant de nombreuses caractéristiques impressionnantes pour vous donner envie de craquer votre budget.

Une fiche technique qui donne envie

"Net plus ultra", voici comment Apple décrit son nouvel écran Studio Display XR. Cet écran, en précommande à partir du mercredi 4 mars à 15h15, a tout de l'écran ultime pour la firme. Il dispose notamment d'une dalle Retina XDR avec résolution 5K et taille de 27 pouces pour une lisibilité exemplaire de vos contenus.

La firme garantit également un "contraste exceptionnel" avec une gamme de couleurs P3 et une certification d'Adobe RGB. La luminosité max annoncée est de 2000 nits, ce qui devrait vous aider à profiter d'une bonne lisibilité même avec des rayons du soleil sur l'écran. Apple garde cependant une caméra de 12 Mpx intégrée à l'écran pour vos appels en vidéo. La technologie "Camera Center" est ajoutée afin de suivre vos mouvements et vous cadrer automatiquement lors de vos appels.

Mais le prix du Studio Display XDR s'explique également par l'ajout d'un taux de rafraichissement de 120 Hz. Une fluidité réclamée depuis des années auprès d'Apple et qui s'affiche enfin, mais avec un gros coût : comptez 3499 euros pour le Studio Display XDR de base avec du verre standard. La formule avec du verre nano-texturé est, quant à elle, facturée à 3799 euros.