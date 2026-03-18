"C'est un véritable choc" : un responsable d'ASUS réagit au nouvel ordinateur d'Apple et ne mâche pas ses mots

La sortie du nouveau MacBook Neo constitue une menace pour bien des marques spécialisées dans les ordinateurs portables.

Apple a surpris bon nombre de personnes en dévoilant son MacBook Neo. Ce nouvel ordinateur portable s'impose comme la version la moins chères des MacBook de la firme. Pour réaliser ce petit exploit, Apple a décidé d'utiliser une puce d'iPhone plutôt qu'une puce d'ordinateur portable, mais également de faire quelques petites économies ici-et-là.

Maintenant que le MacBook Neo est officiellement disponible, les premières réactions sont tombées. De nombreux testeurs vantent déjà les performances et le rapport qualité/prix de cette nouvelle machine qui met un sacré coup aux PC portables sous Windows. La marque ASUS a notamment déjà réagi sur le sujet par le biais d'un de ses exécutants et ce dernier semble particulièrement inquiet de l'impact du MacBook Neo sur le reste de l'industrie.

C'est à travers une restranscription d'un appel téléphonique rapporté par le site Seeking Alpha que les déclarations de Nick Wu, responsable financier chez ASUS, ont pu être récupérées. Dans cet appel, traduit en anglais par le biais d'un interprète présent pendant l'échange, le responsable d'ASUS explique : "au vu du passé d'Apple en matière de prix très premium, la sortie d'un produit aussi abordable est un véritable choc pour toute l'industrie."

Durant cet échange, Nick Wu explique que toute l'industrie des ordinateurs portable prend "très au sérieux" l'arrivée du MacBook Neo sur le marché. Le responsable chez ASUS prédit même que l'entièreté de l'écosystème des PC Windows va prochainement se pencher sur de nouveaux produits pour concurrencer le MacBook "low cost" d'Apple.

Nick Wu reste cependant confiant. Selon lui, le MacBook Neo n'est destiné qu'à "consommer du contenu" assez léger et son impact doit encore être étudié à l'heure actuelle. Une déclaration qui commence déjà à mal vieillir tant les premiers tests de la machine attestent de la possibilité de lancer de multiples logiciels comme Final Cut Pro avec des rendus 4K ou une vingtaine d'onglets Google Chrome sans le moindre ralentissement.