Apple TV 4K : une nouvelle version plus puissante, sans Siri AI et plus chère

Le nouveau Apple TV se compte parmi les annonces d'Apple du mardi 13 octobre. Disponible en Europe, il présente de nouvelles fonctionnalités inédites qui pourraient vous plaire.

Apple a annoncé ce mardi 13 octobre le nouvel Apple TV 4K. Ce produit, disponible en Europe, remplace le nouveau modèle 3e génération de 2022. Disposant de nouvelles fonctionnalités, certaines ne seront pourtant pas accessibles en France dans un premier temps, à l'instar de nombreux autres récents produits d'Apple.

Here is the launch video for the new Apple TV 4K (4th generation) https://t.co/hyaK44atdM — Aaron (@aaronp613) October 13, 2026

Design et nouvelles fonctionnalités de l'Apple TV 4K

L'Apple TV 4K garde le même design que son prédécesseur avec un boîtier carré. La télécommande Siri Remote conserve également sa forme rectangulaire. Elle est équipée d'un clickpad tactile, mais il est aussi possible de la contrôler par simple commande vocale, contrairement à son prédécesseur. Le port USB-C pour la recharge ainsi que le câble HDMI sont vendus séparément.

Des micros sont donc intégrés ainsi qu'une nouvelle puce A19, avec un CPU (Central Processing Unit) jusqu'à 50 % plus rapide et un GPU (Graphics Processing Unit) jusqu'à deux fois plus rapide. A cela s'ajoute un décodeur matériel AV1.

Une version européenne de l'Apple TV 4K plus modeste

La nouveauté mise en avant reste le Siri AI, même pour l'Apple TV 4K. Une nouvelle version de l'assistant vocal dopé à l'intelligence artificielle et s'appuyant sur Apple Intelligence est intégrée dans la version américaine du produit. Cela permet de mieux comprendre les requêtes plus complexes, de mieux saisir le contexte et de proposer une expérience conversationnelle plus fluide.

Par exemple, comme le rapporte Les Numériques, plus besoin de rechercher un film par son nom ou son auteur, l'utilisateur peut directement poser ses questions à Siri, même pendant la lecture d'un contenu. Attention toutefois, ces innovations sont absentes de la version française. Il faudra se contenter d'un Siri classique.

Quand et à quel prix sera disponible l'Apple TV 4K ?

Le nouvel Apple TV 4K est désormais disponible en précommande sur le site officiel de l'Apple Store au prix de 349 €, soit plus de 100 € que le prix actuel de sa version précédente. Pour une sortie physique, il faudra attendre le 13 novembre pour l'Europe.