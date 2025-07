"Un petit truc m'a permis de réduire drastiquement mon temps d'écran et c'est encore plus efficace pour les enfants !"

Cerise sur le gâteau : cette technique n'est pas aussi coûteuse qu'on puisse le penser.

C'est un fait qui ne vous étonnera pas beaucoup : nous passons beaucoup trop de temps sur nos écrans. Qu'il s'agisse de nos ordinateurs ou de nos smartphones, on estime qu'un Français passe en moyenne près de 5h par jour les yeux rivés sur un écran. Un chiffre très élevé qui peut notamment s'expliquer par le besoin d'être connecté en permanence à ce qui se passe dehors.

Chez les jeunes, le constat n'est pas franchement meilleur. Selon une étude de l'institut IPSOS réalisée en 2024 pour le Centre National du Livre, les adolescents de 16 à 19 ans passent en moyenne 5h10 de leur journée devant un écran. Un chiffre préoccupant pour le développement, la concentration, ou même tout simplement la qualité du sommeil.

L'auteur de ces lignes en fait également les frais. De par mon métier ou mon goût pour tout ce qui touche au numérique, il n'est pas rare que mon temps d'écran dépasse le 5, 6 ou même 7h par jour. Il m'est alors venu une idée pour résoudre cette mauvaise habitude.

Pas vraiment préoccupé par ces questions de temps d'écran à l'origine, j'ai soudainement réalisé que je ne pouvais m'empêcher de jeter très régulièrement un coup d'oeil à mon smartphone. Qu'il s'agisse d'une notification, du contrôle de ma musique ou de la consultation de mes messages, toutes ces actions mises bout pouvaient autant augmenter le temps d'écran que plusieurs heures passées à "doomscroller" sur les réseaux sociaux. La solution est alors venue comme une évidence : pour réduire mon temps d'écran, il me fallait... un autre écran !

Cette solution saugrenue s'est traduite par l'utilisation d'une montre connectée pour dévier bon nombre d'interactions avec mon smartphone. Je n'ai désormais plus besoin d'allumer mon mobile pour consulter mes messages ou mes notifications puisque ces derniers apparaissent directement à mon poignet. Pour le contrôle de ma musique, c'est la même chose : au lieu de naviguer longuement sur Spotify ou YouTube pour retrouver mes morceaux préférés, je les stocke sur ma montre qui peut les jouer quand je veux dans mes écouteurs ou mon casque audio.

Et j'ai fait le caltul : mon temps d'écran (de smartphone), qui se situait généralement autour des 6h a été réduit à près de 4h. Si ce chiffre parait toujours un peu élevé, il est toujours bien plus sain qu'auparavant. Contrairement aux idées reçues, une montre connectée ne coûte pas forcément très cher. Les meilleurs modèles peuvent effectivement coûter plusieurs centaines d'euros avec notamment les Apple Watch ou Galaxy Watch. Mais pour les budgets plus serrés, il est possible de se tourner vers une Huawei Watch Fit ou un Xiaomi Mi Band dont le prix est plutôt autour des 30-40 euros.

Pour votre enfant, sachez qu'il existe même des montres sans connexion à internet afin de retarder l'accès à leur premier smartphone. La Kids Watch TCL, disponible chez Bouygues Telecom, en est un parfait exemple et évitera que votre enfant passe trop de temps sur un téléphone ou une tablette.