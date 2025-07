6 minutes d'obscurité à midi : cette éclipse va pétrifier la moitié de la planète

Et si, au milieu de l'été, la nuit tombait soudainement en pleine journée ? Une éclipse hors du commun va plonger une partie du monde dans l'obscurité pendant six minutes…

Imaginez un instant qu'au beau milieu de la journée le Soleil disparaisse pendant de longues minutes. Les oiseaux se taisent, la nature se fige et une partie entière du globe terrestre se retrouve plongée dans l'obscurité. Ce scénario digne d'un film de science-fiction deviendra prochainement réalité lors d'une l'éclipse totale de Soleil que certains surnomment déjà "l'éclipse du siècle".

Si les éclipses solaires totales ne sont pas si rares (on en compte environ deux tous les trois ans), celle-ci se démarque par sa durée particulièrement longue. Généralement, l'obscurité totale dure entre deux et quatre minutes seulement. Cette fois, l'éclipse qui nous attend devrait durer six minutes, laissant largement le temps aux spectateurs de l'observer et d'en profiter. Pendant ce laps de temps, la nature, se retrouvant dans le noir, se comportera comme au crépuscule et deviendra silencieuse, créant une ambiance vraiment unique et inoubliable pour tous ceux qui auront la chance d'y assister.

Une éclipse exceptionnelle qui plongera plusieurs pays dans l'obscurité pour de longues minutes nous attend en 2027. © kolonko - stock.adobe.com

Concrètement, le 2 août 2027, le Soleil viendra se placer derrière la Lune, projetant son ombre sur la Terre. Cette ombre couvrira une étroite bande d'environ 270 kilomètres de large où il fera quasiment nuit le temps de quelques minutes. L'éclipse totale sera donc visible depuis quelques pays seulement comme le sud de l'Espagne, le nord de l'Afrique (le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte) l'Arabie Saoudite ou encore le Yémen qui pourront profiter de l'évènement. Si vous avez la chance de vous trouver dans ces régions à cette date, vous aurez l'occasion d'admirer la couronne solaire, c'est-à-dire l'anneau lumineux que forme le Soleil autour de la Lune lorsqu'il se trouve exactement derrière elle.

Le thermomètre devrait aussi descendre de quelques degrés. En 2017, une équipe de chercheurs suisses et américains avait justement analysé ce paramètre en prenant en compte les données des éclipses s'étant produites depuis le 19e siècle. Selon eux, la température diminuait de 2 degrés et demi pendant une éclipse totale, mais pouvait atteindre 11 degrés en fonction de la localisation, de l'altitude, de la végétation présente... Les éclipses jouent aussi un rôle sur la météo.

Depuis la France, nous n'assisterons malheureusement pas à une éclipse solaire totale ce jour-là. Mais rassurez-vous, le spectacle devrait être tout de même inoubliable puisque nous pourrons admirer une éclipse partielle au cours de laquelle en moyenne 50% du Soleil devrait disparaître derrière la Lune. Attention, cela ne signifie pas que le phénomène sera moins dangereux qu'une éclipse totale. Il faudra impérativement enfiler des lunettes de protection homologuées pour cet usage avant de regarder le Soleil. Enfin, si vous espérez observer un jour une éclipse totale depuis la France, il faudra prendre votre mal en patience puisque la prochaine est prévue pour 2081.