Ces nouveaux écouteurs ultra haut de gamme coûtent plus cher que le dernier iPhone

Cette marque est réputée pour l'extrême luxe de ses produits, mais pas pour épargner votre portefeuille.

Les objets technologiques peuvent rapidement coûter cher. On le voit chaque année avec les nouveaux iPhone dont les prix n'ont de cesse de grimper au fil des générations. C'est également le cas sur d'autres produits moins répandus comme les montres connectées, mais également les écouteurs.

La référence dans le domaine est évidemment à trouver du côté d'Apple. Avec ses AirPods, la firme est absolument partout et reconnue comme une excellente marque audio. Pourtant, les écouteurs AirPods Pro 3 s'affichent à un tarif assez élevé de 249 euros chez nous. Mais il existe une marque encore peu connue et qui propose des écouteurs à un prix bien plus choquant : 1200 euros.

Bang et Olufsen est une marque plutôt connue des audiophiles. Fondée il y a 100 ans, la firme se spécialise dans les appareils audio très haut de gamme et généralement à destination des portefeuilles les plus larges. La marque équipe notamment plusieurs modèles de voitures comme BMW, Aston Martin ou Mercedes en équipement audio.

Le dernier produit en date de Bang et Olufsen n'a pas manqué de déclencher quelques vives réactions sur la Toile. Il s'agit des écouteurs Beo Grace qui, en apparence, reflètent déjà le savoir-faire premium de la marque. Ils disposent également de toutes les fonctions que l'on peut attendre sur des écouteurs haut de gamme : réduction de bruit, contrôleur de musique en un geste, bonne autonomie...

Seulement voilà, là où la référence dans le domaine, les AirPods Pro, sont facturés à 250 euros chez nous, les Beo Grace s'affichent à 1200 euros. Un prix plus élevé que le dernier iPhone 17, proposé à partir de 969 euros en France.

Alors qu'est-ce qui peut justifier un tel prix ? Tout d'abord, le boitier et les tiges des Beo Grace sont composés d'une finition en aluminium brut avec un polissage miroir ultra-brillant que l'on retrouve même sur le câble USB fourni avec les écouteurs. Les Beo Grace disposent également d'un système de streaming depuis l'étui afin de diffuser votre musique tout en rechargeant le boitier.

Mais si les Beo Grace sont certainement de très bons écouteurs, il ne faut pas non plus se voiler la face : le prix de 1200 euros affiché est surtout justifié par l'aspect "luxe" du produit. A l'image d'un sac à main de marque Louis Vuitton ou Dolce Gabana, les écouteurs Beo Grace sont un gage de richesse et de produit haut de gamme qui vous permettront de briller en société (et d'alléger votre portefeuille).