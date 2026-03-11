Test du Samsung Galaxy S26 Ultra : pourquoi acheter autre chose en fait ?

Samsung revient en force avec un nouveau Galaxy S26 Ultra qui met l'accent sur la confidentialité avec son "écran magique". Nous avons pu tester le smartphone et ce dernier s'avère tout bonnement excellent sur bien des points.

Fréquemment auréolé du titre de meilleur smartphone de l'année, le Galaxy S Ultra de Samsung est toujours très attendu lorsqu'une nouvelle version est annoncée. Pour cette nouvelle année, nous passons au Samsung Galaxy S26 Ultra qui intègre plusieurs petites nouveautés au niveau du design, du logiciel et surtout de la confidentialité avec son écran "Privacy Display".

Nous avons passé deux semaines à utiliser le Samsung Galaxy S26 Ultra comme smartphone principal afin de tester le smartphone. Nous faisons le pari que certaines de ses nouveautés seront copiés à l'avenir, mais elles s'accompagnent de quelques petites déconvenues.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra Un design amélioré et très agréable en main à défaut d'être original.

et très agréable en main à défaut d'être original. Les excellentes performances en photo notamment sur les zooms.

notamment sur les zooms. L'un des plus puissants smartphones pour du jeu vidéo.

pour du jeu vidéo. Sept années de mises à jour garanties Un écran qui exagère quelque peu les couleurs

La lisibilité s'effondre quand "Privacy Display" est activé

quand "Privacy Display" est activé Pas de charge magnétique type Qi2 au dos

Un design qui évolue... Mais pas forcément en bien ?

Cela fait maintenant quelques années que Samsung semble avoir trouvé une ligne directrice pour le design de ses smartphones. Ces derniers se ressemblent un peu tous de dos et ce n'est pas le Galaxy S26 Ultra qui va nous dire le contraire.

Pour sa nouvelle mouture, Samsung a décidé d'arrondir les bords de son plus gros smartphone. Une excellente décision au vu du nombre de retours qui pointaient du doigt les bords trop "carrés" des S24 et S25 Ultra. Ces derniers rendaient les smartphones en question assez peu agréables à manipuler pendant de longues périodes. Le Samsung Galaxy S26 Ultra disposent donc de bords bien plus arrondis et qui se rapprochent beaucoup de ce que l'on retrouve chez les Samsung Galaxy A17, A37, A57, S24... S24+... S25... S25+... Bref, vous avez compris l'idée.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra (à droite) se distingue quelque peu de son prédécesseur, le S25 Ultra (à gauche). © Linternaute / Julian Madiot

Ce design, bien plus agréable en main, dispose également d'une petite réorganisation des capteurs photos. Ces derniers sont désormais placés sur une capsule protubérante, rendant les objectifs plus gros que sur le S25 Ultra. Cette capsule empêche également encore plus d'utiliser le smartphone sur une surface plate sans qu'il ne cesse de basculer. Rien qu'une petite coque ne puisse corriger cependant.

La face avant du Samsung Galaxy S26 Ultra abrite une dalle de de 6,9 pouces quasiment inchangée par rapport à celle de son prédécesseur. Saluons cependant les bordures noirs qui entourent cet écran et qui sont certainement les plus fines que l'on ait jamais vu sur un smartphone.

Au quotidien, la prise en main du Samsung Galaxy S26 Ultra est vraiment agréable malgré la taille du téléphone. Les boutons sont très bien placés et tombent parfaitement sous le pouce. Le stylet S-Pen se fait également complètement oublier en étant logé dans la partie inférieure du S26 Ultra.

Un écran qui fait déjà parler de lui partout

Evacuons rapidement la fiche technique de l'écran du Samsung Galaxy S26 Ultra : LTPO dynamique, AMOLED, résolution QHD+, luminosité maximale de 2600 nits... Nous avons ici tous les ingrédients et le jargon nécessaire pour s'assurer d'avoir un excellent écran lumineux, fluide et bien lisible (mais avec quelques couleurs un peu exagérées).

En pratique, tout y est : l'écran du Samsung Galaxy S26 Ultra est excellent. Par défaut, ce dernier applique une résolution d'écran FHD+ de 2340x1080. Il faudra donc vous rendre dans les paramètres de l'appareil afin d'y forcer la meilleure résolution. Cela se fait au détriment de l'autonomie, mais cette dernière reste excellente (et nous y reviendrons dans la partie dédiée).

L'écran du Samsung Galaxy S26 Ultra est très bon, mais sa nouveauté principale peut vous décevoir. © Linternaute / Julian Madiot

La véritable nouveauté de l'écran du Samsung Galaxy S26 Ultra tient dans sa fonctionnalité "Privacy Display". Une fois activée, cette dernière vous permet de recentrer les pixels de l'écran afin d'assombrir son contenu pour les personnes situées à côté de vous. Concrètement, si vous n'êtes pas en face du Galaxy S26 Ultra, vous aurez beaucoup de mal à lire son écran. Une excellente idée poussée à fond par les équipes de Samsung puisqu'il est possible de l'activer n'importe quand ou de la limiter à certaines applications (comme votre Tinder ou application bancaire) ainsi qu'aux notifications.

Hélas, cette fonctionnalité présente deux petits défauts. Tout d'abord, ses résultats dépendront grandement de la position des personnes autour de vous. Pour votre voisin de métro, cela ne devrait pas poser de problème. Mais une personne debout au dessous de votre épaule pourra consulter votre écran. Ensuite, l'activation de cette fonctionnalité joue nettement sur le contraste et la qualité d'affichage de votre écran. En éteignant certains pixels pour réduire la lisibilité environnante, l'écran du Galaxy S26 Ultra perd nettement en qualité. On déconseillera donc l'activation permanente du "Privacy Display".

Dans cet exemple, l'écran du Galaxy S26 Ultra est difficile à consulter. © Linternaute / Julian Madiot

Des performances sans compromis

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est le seul smartphone de sa gamme à être pourvu d'un processeur de chez Qualcomm et non d'une puce conçue par Samsung. Il s'agit du Snapdragon 8 Elite Gen 5 optimisé pour les smartphones Galaxy. Ce dernier est épaulé par 12 ou 16 Go de mémoire vive selon votre configuration.

Pour une utilisation classique de smartphone, le Samsung Galaxy S26 Ultra remplit toutes ses promesses de smartphone ultra premium. Les applications sont toutes très fluides même lorsque plusieurs sont ouvertes en même temps. Nous avons, par exemple, pu profiter d'une vidéo YouTube tout en gardant une fenêtre Google Chrome ouverte à côté en scindant l'écran en deux. Aucune des deux applications ne subissait de ralentissement et le smartphone n'a éprouvé aucune chauffe non plus.

Si vous êtes un gamer dans l'âme, le Galaxy S26 Ultra pourra également vous convaincre sur ce segment. Le smartphone est capable de lancer le moins jeu avec des graphismes et une fluidité poussés au maximum. Une partie de Call of Duty Mobile avec les graphismes et les FPS en Ultra ? Une session de Infinity Nikki avec les meilleurs images affichées et du 60 FPS ? Aucun problème pour le Galaxy S26 Ultra qui se paie même le luxe de ne chauffer que très peu, et ce, même après de longues parties. Les benchmarks (tests de performances) déjà sortis placent également le Galaxy S26 Ultra comme l'un des meilleurs smartphones en terme de performances.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est un petit monstre de puissance. © Linternaute / Julian Madiot

Un véritable appareil photo dans votre poche

Si Samsung brille sur le secteur des smartphones premium, c'est aussi grâce aux capacités photo de ses appareils. Le Galaxy S26 Ultra repart sur une configuration très semblable à celle de son prédécesseur avec quatre capteurs en plus de la caméra selfie :

Objectif principal de 200 Mpx

Ultra grand angle de 50 Mpx

Téléobjectif x5 de 50 Mpx

Téléobjectif x3 de 10 Mpx

Les clichés de jour obtenus avec le Samsung Galaxy S26 Ultra sont excellents. Le piqué est très bon et la colorimétrie des photos est plutôt fidèle à la réalité malgré quelques petites exagérations sur certains coloris. Heureusement, le logiciel de Samsung sait se tenir et le tout est loin de faire dans le superficiel. Les clichés obtenus de nuit avec le même capteur surprennent par leur niveau de détails.

L'ultra grand angle s'en sort un peu moins bien mais tire tout de même son épingle du jeu. Le piqué est un poil moins précis et il est possible d'obtenir un peu de zones flous ou de bruit numériques sur certaines photos, mais les résultats restent globalement très bons.

Les zooms réalisés avec le Samsung Galaxy S26 sont clairement l'une des forces du smartphone. Qu'il s'agisse du x3 ou du x5, les photos capturées fourmillent de détails. L'appareil parvient à garder une qualité très bonne jusqu'en x10, mais les résultats varient énormément selon votre scène et la luminosité ambiante. Il est également toujours possible de zoomer jusqu'en x100, mais le bruit numérique devient beaucoup trop présent pour obtenir des clichés exploitables.

Zoom x5 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x100 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom de nuit x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom de nuit x30 © Linternaute / Julian Madiot

Une stabilisation vidéo étonnante

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est capable de filmer jusqu'en 8K/30 FPS et 4K/60 FPS. Samsung propose toujours le mode LOG pour les monteurs vidéo, mais y rajoute cette année le codec APV afin d'enregistrer des vidéos de qualité "cinématique" directement sur le téléphone ou sur un stockage externe.

La plus grosse nouveauté tient cependant dans sa fonctionnalité de "verrouillage d'horizon". En activant cette option, il est possible de "verrouiller" votre scène afin de limiter au maximum les tremblements et mouvements. Les résultats sont surprenants et même en tournant le téléphone à 360 degrés, les vidéos capturées restent stables.

Une autonomie correcte et une recharge améliorée

A défaut d'opter pour une batterie en silicium carbone, Samsung repart sur la même configuration que l'an dernier pour son Galaxy S26 Ultra. Le smartphone profite donc de 5000 mAh pour la gestion de son autonomie. Cela permet à l'appareil de tenir aisément pendant une journée entière voir plus en fonction de votre utilisation.

Durant nos tests personnels, le S26 Ultra affichait environ 28% de batterie à la fin d'une journée assez lourde en usages (jeux, vidéos en streaming, réseaux sociaux...). Le mode "économie d'énergie" permet de tirer un peu plus cette autonomie et peut même être poussé au maximum pour profiter du smartphone sur plus de deux jours (mais au détriment de certaines performances).

Après plus de 4 ans à garder une recharge compatible jusqu'à 45 W seulement pour son modèle Ultra, Samsung décide enfin de passer au 60 W. Une amélioration bienvenue et qui permet de faire le plein en un peu moins d'une heure. Le smartphone limite cependant fortement sa charge dans les derniers pourcentages afin de ne pas trop endommager la batterie. Il est donc plutôt conseillé de faire plusieurs petites recharges de temps à autre plutôt que de toujours viser le 100%.

Des communications exemplaires et qui vous protègent

Compatible avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, les réseaux de communication 4G et 5G... Le Samsung Galaxy S26 Ultra embarque tout ce dont vous avez besoin pour une belle connectivité. En l'utilisant au quotidien, nous n'avons ressenti aucun souci de connexion que ce soit avec notre forfait (SFR) ou nos différents réseaux Wi-Fi.

Les communications effectuées avec le Samsung Galaxy S26 Ultra sont également très plaisantes. Les micro intégrés au smartphone détectent parfaitement le bruit ambiant afin d'isoler notre voix et rendre les conversations plaisantes entre nous et notre interlocuteur.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra intègre une nouveauté dans ses fonctionnalités d'intelligence artificielle : le "filtrage d'appel". Vous avez certainement vu passer ce genre d'options du côté d'Apple : cela permet à un assistant IA de demander à l'appelant son identité et la raison de son appel. Vous pouvez alors savoir qui vous appelle avant même de décrocher, et ce, même si vous n'avez pas enregistré son numéro. Une excellente fonctionnalité que l'on espère retrouver sur bien d'autres smartphones dans le futur.

Notre conclusion au test du Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung signe une nouvelle fois l'un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché. Malgré son tarif premium, le Samsung Galaxy S26 Ultra brille sur bien des points : excellentes photos, vidéos améliorées, performances toujours au top, recharge plus rapide... Sur le papier, il y a très peu de chances que vous soyez déçu en optant pour ce smartphone.

Nous émettons cependant quelques réserves sur sa principale nouveauté, le "Privacy Display". Si cette dernière part d'une très bonne idée (qui sera certainement copiée un peu partout dans les prochains mois), il est toujours possible de faire quelques améliorations d'ici les prochains mois afin de ne pas trop affecter le contraste ou la lisibilité de l'écran une fois l'option activée. On regrettera également l'absence d'une technologie semblable à MagSafe (Apple) ou Pixelsnap (Google) qui permettrait d'utiliser des aimants au dos de l'appareil pour y apposer des accessoires. Cela mis de côté, vous pouvez foncer les yeux fermés sur le Samsung Galaxy S26 Ultra.