Google offre un jeu totalement gratuit sur ordinateur avec des graphismes sensationnels

Un nouveau jeu expérimental a été récemment lancé par Google. Il pourrait s'avérer utile pour préparer votre prochain voyage ou explorer autrement les quatre coins du globe.

Google ne cesse d'expérimenter et de développer de nouveaux outils. Alors que la prochaine mise à jour de son smartphone Google Pixel Drop est à peine annoncée, un nouveau jeu secret est lancé par la firme américaine. Il reprend la version originelle d'une création intégrée en 2007 dans une de ses applications. Sauf que cette fois-ci, le jeu est accessible directement en ligne à partir de n'importe quel navigateur, que ce soit Google Chrome ou Safari.

Mais détrompez-vous : ce nouveau jeu de Google, lancé le 12 juin, n'est pas là que pour vous divertir. Il a une réelle utilité pour les utilisateurs. Entre préparer un voyage ou en savoir plus sur la géographie de notre planète Terre, il y a de quoi mêler l'utile à l'agréable. À noter qu'il reste expérimental.

Google lance un simulateur de vol disponible sur Google Earth Pro depuis n'importe quel navigateur. Le principe n'est pas de vous plonger dans la peau d'un pilote professionnel, mais simplement de parcourir des pays et des villes avec une vue aérienne en 3D ainsi que des images en haute résolution.

Vous aurez la maîtrise totale de l'avion : il est notamment possible d'ajuster la poussée, pivoter, cabrer ou plonger, à l'image du jeu Microsoft Flight Simulator. Mais attention : si vous vous crashez, l'image se fige et l'utilisateur est invité à redémarrer et à recommencer la partie.

Google Earth proposait déjà un équivalent de ce jeu en 2007, qui n'était accessible seulement grâce à un raccourci clavier un peu compliqué. Désormais, pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site du logiciel Google Earth, cliquer sur "Explorer la Terre", "Outils" dans la barre de menu supérieure, puis "Simulateur de vol".

L'avantage du simulateur de vol de Google Earth, c'est qu'il est complètement gratuit, contrairement à Microsoft Flight Simulator. À noter que ce jeu est expérimental et que l'expérience qu'il propose reste rudimentaire. Google lui-même indique que son simulateur n'est pas "une formation aérodynamique haute fidélité". Il reste tout de même suffisamment solide pour se balader dans le monde et se prendre pour un vrai petit pilote d'avion.