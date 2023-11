J'ai trouvé la solution pour avoir un nouveau smartphone sans se ruiner, peu de gens connaissent encore cette astuce

Face à des prix toujours plus élevés, les vendeurs de smartphones multiplient les offres et les promos. La technique la plus efficace reste cependant assez peu connue en France !

Vous souhaitez changer de téléphone et venez de tomber sur les prix des derniers mobiles de Samsung ou même de l'iPhone ? Avec plus de 1000 euros affichés, chez les fabricants mais aussi sur les sites de ventes en ligne, les smartphones haut de gamme ont de quoi faire tourner la tête et décourager le consommateur. Il faut dire qu'avec leurs caractéristiques toujours plus poussées, leur design premium aux matériaux onéreux comme le titane et leurs appareils photo toujours plus sophistiqués, les derniers modèles ne peuvent guère s'afficher à des tarifs abordables.

Les plateformes comme Amazon, Fnac ou encore Boulanger regorgent pourtant d'offres promotionnelles et de bonus de reprise de vos anciens appareils. Cela peut déjà atténuer fortement le prix d'achat de votre nouveau smartphone. Mais il existe depuis peu une technique bien plus intéressante si vous désirez acheter un mobile haut de gamme sans vous ruiner !

Cette technique, c'est la location de téléphone ! Encore peu répandue en France, elle vous permet d'acquérir le dernier iPhone en étalant votre paiement tous les mois. Selon les estimations, peu de personnes l'ont utilisée en France : un peu plus de 100 000 clients louent actuellement leur mobile sur des dizaines de millions de consommateurs.

La location permet notamment de disposer d'un tarif final bien plus avantageux si vous gardez votre nouveau smartphone pendant plusieurs années. On estime que le coût total d'une location de téléphone est plus avantageux dès lors que vous conservez ce dernier pendant un ou deux ans. Passé ce délai, il peut s'avérer plus intéressant d'acheter directement votre nouvel appareil, puisque le prix total de la location peut dépasser celui de l'achat.

Comment ça marche ?

On peut penser à la Fnac ou même Samsung directement. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à proposer une option de location de smartphone lorsque vous souhaitez acquérir un nouvel appareil. Cette technique, permet notamment à Samsung de proposer des paiements différés sur 12, 24 ou 36 mois afin d'espacer vos paiements et repartir avec un smartphone haut de gamme, sans avoir à sortir un smic entier de votre poche.

Comment cela fonctionne concrètement ? Moyennant un contrat de location, l'entreprise sélectionnée (Fnac, Samsung, Free...) vous remet le smartphone de votre choix et compatible avec l'opération. Vous pouvez généralement choisir la durée de votre location selon votre besoin et en profiter par la suite. Il vous faudra cependant garder l'appareil en bon état pour le remettre puisqu'il faut théoriquement le rendre à la fin de l'opération. Certaines entreprises permettent néanmoins de profiter d'une offre d'achat à la fin du contrat si jamais vous souhaitez garder le téléphone.

Qu'il s'agisse de Samsung, de Orange avec son offre Business ou de Free (avec son option Free Flex), les marques et opérateurs proposent de plus d'options pour louer un nouvel appareil. La société Apple a également déjà annoncé son intention de proposer un tel système en France. N'hésitez pas à vous renseigner en magasin et à calculer le coût total de la location par rapport au prix neuf de l'appareil !