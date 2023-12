Avec cette option méconnue, l'appareil photo de votre téléphone peut vous rendre un sacré coup de main

Les constructeurs n'ont de cesse de proposer de nouvelles fonctionnalités pour nos smartphones. La dernière en date peut radicalement vous faciliter la vie en détectant les symboles et pictogrammes que vous pouvez ne pas connaître.

La caméra de votre smartphone évolue d'année en année. Les constructeurs ont bien compris que les objectifs de nos téléphones peuvent servir à bien des usages en plus de pouvoir prendre de jolis clichés au quotidien. C'est notamment le cas depuis plusieurs années sur les appareils Android et iOS, avec de multiples mises à jour qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux applications "appareil photo" de nos téléphones.

Les dernières mises à jour de l'iPhone font notamment partie de ces nouveautés qui permettent d'ajouter de nouvelles capacités à l'appareil photo. La mise à jour iOS 17, sortie il y a quelques mois sur les iPhone les plus récents, dispose d'une fonctionnalité bien cachée et susceptible de vous faciliter la vie de tous les jours !

Assez ressemblante à Google Lens côté Android, la nouvelle mise à jour de l'iPhone vous permet désormais d'identifier les symboles que vous pourriez ignorer. Plusieurs utilisateurs d'iPhone ont notamment fait la démonstration avec les étiquettes de nos vêtements. Ces dernières regorgent de petits symboles qui peuvent être difficiles à interpréter… Jusqu'à aujourd'hui !

Pour ce faire, il vous suffit de prendre une photo de l'étiquette d'un de vos vêtements. Prenez bien garde à ce que cette dernière soit bien visible pour votre iPhone et que la photo dispose d'une bonne luminosité. Une fois la photo prise, rendez-vous dans les options de cette dernière et tapotez sur le petit symbole "i" qui va vous fournir de nombreuses informations sur le cliché en question. Vous y retrouverez notamment le jour et l'heure de la prise de la photo, mais également une nouvelle section baptisée "laundry care". Celle-ci vous permet de savoir comment prendre soin de votre vêtement.

Notez cependant que cette option n'est actuellement pas disponible en français. Il faudra donc changer votre iPhone avec la langue anglaise dans les paramètres de ce dernier pour en profiter.