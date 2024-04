"Ne faites surtout pas ça" : cet expert explique comment nettoyer correctement votre téléphone et met fin à une croyance populaire

S'il est important de nettoyer régulièrement son téléphone pour l'entretenir, il existe des manipulations à éviter pour ne pas endommager ce dernier.

Saviez-vous que l'écran de votre téléphone est un véritable petit nid à bactéries ? Selon plusieurs études, les multiples manipulations quotidiennes de notre smartphone en font l'un des objets avec le plus de bactéries dans notre environnement du quotidien. Il convient donc tout naturellement d'en prendre soin et de le nettoyer suffisamment régulièrement pour l'en débarrasser !

Outre la question des bactéries, un téléphone régulièrement entretenu a également davantage tendance à durer plus longtemps. L'accumulation de poussières et autres indésirables au sein des connectiques d'un téléphone est à éviter à tout prix pour ne pas endommager la structure de l'appareil. En effet, un téléphone mal entretenu peut rapidement avoir tendance à surchauffer et donc à abîmer davantage ses composants sur le long terme.

La FCC (Federal Communications Commission) est une agence indépendante du gouvernement américain, spécialiste des télécommunications et appareils mobiles. Cette dernière a notamment présenté plusieurs indications pour que les utilisateurs puissent correctement nettoyer et désinfecter leurs téléphones. Dans son communiqué, la FCC livre plusieurs mises en garde pour les utilisateurs qui souhaitent nettoyer correctement leur smartphone. Parmi ces dernières, la commission indique notamment qu'il ne faut surtout pas placer son téléphone sous l'eau pour le nettoyer. Cela est valable même si votre appareil dispose d'une certification d'étanchéité ! Les experts de la FCC font cependant davantage de recommandations :

Débrancher son téléphone avant toute manipulation de nettoyage.

Veiller à ce que ce dernier soit bien éteint totalement.

Ne pas vaporiser directement du produit sur l'appareil, mais sur un chiffon.

Ne pas utiliser de produit à base d'eau de javel ou autre substance abrasive.

D'éloigner tout autre liquide pendant le nettoyage.

Pour nettoyer efficacement l'écran de votre téléphone, munissez-vous donc d'un chiffon doux. Evitez les mouchoirs, sopalins et torchons qui pourraient rapidement abîmer l'appareil. En effet, il suffit d'un tout petit grain de sable ou d'un petit caillou coincé dans ces derniers pour rayer définitivement votre écran. Utilisez un peu d'alcool isopropylique 99% ou d'eau déminéralisée sur votre chiffon puis frottez délicatement votre écran. N'hésitez pas à insister un peu en cas de tâche récalcitrante. En cas de rayure, il faudra malheureusement remplacer l'écran de l'appareil ou racheter une protection.

Une fois votre écran nettoyé, il est temps de s'attaquer au reste du téléphone. Pour les ports de charge et Jack, il est conseillé de se munir d'une petite pince à épiler et d'extirper d'éventuelles poussières ou autres indésirables logés à l'intérieur. Ne passez surtout pas de liquide à l'intérieur de ces petits conduits ! Il est également possible de se munir d'une petite brosse à dents pour frotter à l'intérieur, mais gare à ne pas laisser un poil à l'intérieur et d'y aller en douceur. Si vous disposez d'une coque, retirez cette dernière et passez la un petit coup sous l'eau chaude avant de la laisser sécher pleinement. Il est conseillé de réaliser ce type de nettoyage assez régulièrement afin de bien entretenir votre téléphone. Un coup de chiffon deux à trois fois par semaine permet à votre appareil de rester en bon état pendant longtemps.