Apple et Samsung ont décidé de ne plus fournir de chargeur avec leurs téléphones, ils nous ont bien eus !

Il n'y a plus de chargeur dans la boîte lorsque vous achetez un nouveau téléphone. Les fabricants préféreraient que vous ne sachiez pas pourquoi...

Tous les smartphones neufs ne se valent pas et, en fonction de vos besoins et de vos moyens, vous pouvez disposer de performances radicalement différentes d'un téléphone à l'autre. En revanche, tous les smartphones ont un point commun : ils ont tous besoin d'un chargeur pour pouvoir être utilisés au quotidien. En effet, vous aurez beau disposer du meilleur téléphone de la planète, ce dernier ne servira pas à grand chose si vous n'avez pas de quoi le recharger ! Et malheureusement, le chargeur est devenu un surcoût à prendre en compte désormais lors de l'achat d'un téléphone. Pour peu qu'un ancien chargeur soit fatigué, défectueux, obsolète ou tout simplement inadapté à votre nouveau bijou, il vous faudra en acheter un, en plus du smartphone tant convoité.

Pendant de nombreuses années, les constructeurs iconiques comme Samsung, Apple ou Google fournissaient des chargeurs dans la boîte de leur dernier smartphone. Les appareils de recharge fournis n'étaient pas toujours les plus puissants, mais ils restaient tout de même compatibles avec votre nouvel appareil ! Une habitude bien pratique et qui permettait de ne pas avoir à repasser à la caisse pour trouver un chargeur adapté à son nouveau téléphone.

Mais depuis plusieurs années, de plus en plus de constructeurs ont abandonné cette pratique et il est devenu de plus en plus rare de trouver un chargeur dans l'emballage de son nouveau smartphone flambant neuf, même lorsque ce dernier coûte plus de 1000 euros ! Quelques marques comme OnePlus et Xiaomi continuent toutefois de fournir des chargeurs puissants avec leurs derniers modèles, comme le récent Redmi Note 13.

Pourquoi un tel revirement ? L'argument premier avancé par les marques est écologique. Sur son site officiel, Samsung indique notamment que la marque "fera tout pour protéger l'environnement et, en retirant les écouteurs et le chargeur de la boîte de ses smartphones Galaxy, essayer de limiter le gaspillage de ressources". Apple vantait aussi récemment avoir évité la consommation de 816 000 tonnes de cuivre, de zinc ou encore d'étain grâce à cette décision. Une démarche qui fait sens tant l'industrie des smartphones pèse sur l'environnement.

Mais l'autre raison, plus inavouable, est évidemment économique. En fournissant un chargeur et des écouteurs avec chaque nouveau smartphone, les constructeurs s'imposaient des charges supplémentaire. Le surcoût semble même gigantesque lorsqu'on sait qu'environ 1,23 milliard de téléphones ont été vendus en 2023. Les marques estiment également que vous disposez probablement déjà d'un précédent chargeur. A quoi bon s'embêter à vous en fournir un nouveau ?

Et il y a mieux encore pour Apple, Samsung et les autres constructeur, qui en profitent pour gonfler leur chiffre d'affaires. A des prix fixés sur le marché entre 10 et 15 euros l'unité, voire 25 euros chez Apple, loin du coût de revient au moment de la production, les marques économisent côté pile et amassent les gains côté face en vous vendant plus de chargeurs. Les analystes du cabinet CCS Insight ont par exemple calculé en 2022 qu'Apple avait réalisé une économie de près de 6 milliards d'euros en retirant chargeurs et écouteurs des boîtes, tout en réalisant 267,5 millions d'euros de CA supplémentaire. Faire des économies sur les coûts de production, c'est bien. Réaliser en même temps davantage de profits, c'est encore mieux !