Cette option cachée permet de doubler la vitesse de votre téléphone en quelques secondes

Votre téléphone ne charge plus les pages internet comme à ses débuts ? Il vous paraît de plus en plus lent ? Une astuce dissimulée dans les paramètres va arranger tout ça.

Envie de changement et de performance des clients ou manipulation des constructeurs ? Nous changeons en tout cas de plus en plus souvent de téléphone portable. Les smartphones dernier cri sont vendus chaque année dans des versions plus esthétiques et plus rapides que leurs prédécesseurs, qui semblent quant à eux s'essouffler étrangement au bout de quelques années voire de quelques mois d'utilisation.

Aujourd’hui, on estime que la durée de vie moyenne d’un téléphone portable se situe entre deux ans et demie et trois ans. Et tout dépend bien sur du moteur de l'engin qu'est le système d'exploitation (OS pour les intimes). Parmi les plus connus du grand public, Android est sans conteste celui qui équipe le plus nos appareils aujourd'hui. Outre les Google Pixel, ce dernier fait tourner les téléphones de plusieurs autres marques, comme Samsung, redevenu le premier vendeur de téléphones dans le monde. Avec 21% de parts de marchés au premier trimestre 2024, l’entreprise devançait ainsi son rival, Apple, qui en représentait 17,3%.

Si iOS, le système d'exploitation de l'iPhone, est souvent décrié, les smartphones sous Android ne sont pas à l’abri de nombreux défauts. Force est de constater qu’avec le temps, certains deviennent moins efficaces qu’à leurs débuts et beaucoup d’utilisateurs se plaignent du déclin de performance de leurs appareils, sans en connaître les raisons. Il existe pourtant bien une méthode imparable pour booster votre téléphone Android.

Les étapes à suivre pour active le "mode développeur" © Nathan Gofron

Pour ce faire, il vous faut ouvrir les Paramètres de votre appareil, puis sélectionner tout en bas de votre écran A propos du téléphone. Ensuite, il faut appuyer sur Informations du logiciel puis cliquer à sept reprises sur le numéro de version. Il vous suffit de confirmer l’activation des options des développeurs, en tapant votre code de déverrouillage. Un message “vous êtes désormais développeur”, vous sera communiqué. Ainsi, vous avez accès aux options dédiées. Mais ce n'est qu'une première étape.

Si vous le souhaitez, il est envisageable d'ajuster les vitesses d'animation de votre smartphone. Pour cela, il faut se rendre dans l’onglet Système de la liste des paramètres et repérer la section "animation". Trois paramètres s'offrent à vous : Échelle d'animation des fenêtres, échelle d'animation des transitions et échelle de durée d'animation. Appuyez sur la première option et ajustez l'échelle par défaut de 1x à 0,5x. Faites de même avec les suivantes. La réduction de l'échelle devrait rendre à votre téléphone sa fluidité.

D'autres astuces, plus connues et plus simples, peuvent vous permettre de gagner en rapidité. Libérez le stockage de votre smartphone en cas de besoin, veillez à ne pas laissez trop d'onglets ouverts sur internet, à faire les mises à jour des applications ainsi que du système, et pensez à installer un antivirus.