Il existe une technique très simple pour modifier un message WhatsApp déjà envoyé

Vous avez envoyé un message par erreur et souhaitez rectifier ce dernier ? Par chance, il existe une option très facile à utiliser sur Whatsapp.

C'est une situation embêtante et pourtant très courant : au détour d'une conversation sur votre application de messagerie préférée, vous remarquez une faute de frappe ou pire, un mot mal choisi ou trop agressif sur l'un de vos messages. Comble de malchance : votre application ne permet pas de modifier un message déjà envoyé.

Cette mésaventure n'est cependant plus un problème si vous utilisez Whatsapp ! L'application de messagerie la plus connue au monde propose régulièrement des mises à jour à ses utilisateurs, et l'une d'entre elles a notamment inclu une fonctionnalité particulièrement attendue : la modification de messages déjà envoyés. Elle est très facile d'utilisation, mais dispose de quelques restrictions afin d'éviter que certains utilisateurs ne s'amusent à modifier complètement leurs messages.

Tout d'abord, vous devez vous assurer de disposer d'une version récente de l'application. Pour vérifier cela, rendez-vous dans le Google Play Store ou l'App Store, selon que vous possédiez un smartphone Android ou un iPhone. Recherchez l'application "Whatsapp" et vérifiez si des mises à jour sont disponibles.

Une fois que vous vous êtes assuré que votre application dispose d'une version récente, il est possible d'éditer vos messages sur Whatsapp. Sachez toutefois que cette manipulation ne peut être effectuée que dans les 15 minutes qui suivent l'envoi du message que vous souhaitez modifier. Passé ce délai, l'option d'édition disparaitra ! Il n'est également pas possible d'éditer un message sur un autre appareil que celui qui a été utilisé pour l'envoyer. Vous ne pouvez donc pas envoyer un message via votre smartphone Android et éditer ce dernier sur votre ordinateur avec l'application Whatsapp web.

Voici comment éditer votre message whatsapp si vous utilisez un téléphone Android :

Maintenez un appui sur le message que vous souhaitez éditer. Appuyez sur les trois petits points en haut à droite de la discussion. Sélectionnez l'option "éditer". Modifiez votre message. Ce dernier apparaitra désormais avec la mention "édité".

Si vous disposez d'un iPhone, voici la marche à suivre pour éditer un message sur Whatsapp :

Maintenez un appui sur le message à éditer. Sélectionnez l'option "éditer" qui apparait sur le menu flottant. Entrez votre nouveau message modifié.

Enfin, sachez qu'il est également possible d'éditer vos messages Whatsapp sur ordinateur avec l'application dédiée. Vous n'avez qu'à effectuer un clic droit sur le message en question pour l'éditer. Attention toutefois puisque la limite de temps de 15 minutes reste effective même sur ordinateur ! Notez également qu'il est impossible de visualiser le message original une fois que ce dernier a été modifié.