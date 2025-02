iPhone 16e : où et quand acheter le nouveau smartphone Apple ?

Longtemps objet de rumeurs, l'iPhone 16e vient enfin d'être dévoilé par Apple. Ce mercredi 19 février 2025, la marque à la pomme croquée a enfin présenté le nouveau membre de la famille.

Le dernier smartphone d'Apple a enfin été dévoilé. Longtemps baptisé iPhone SE 4, le tout dernier appareil de la marque à la pomme croquée s'est dévoilé sous le nom d'iPhone 16e. Au travers d'un communiqué de presse, Apple a présenté le petit nouveau de la famille. Voici où et quand il sera possible de se le procurer.

Quelles nouveautés pour l'iPhone 16e ?

L'iPhone 16e a surtout surpris par son design, on ne peut plus distinct de la génération précédente, à savoir l'iPhone SE 3. Avec la disparition du bouton "HOME" en bas de l'écran, le smartphone "low cost" d'Apple ressemble de plus en plus aux grands noms de la marque. L'écran de l'iPhone 16e est particulièrement similaire à celui de l'iPhone 11. Le dos du smartphone comporte cependant qu'un seul capteur photo, une disposition assez unique sur le marché Apple.

Où peut-on précommander l'iPhone 16e ?

Tout juste présenté par Apple, l'iPhone 16e sera disponible en précommande dès le 21 février 2025. Sans surprise, le nouveau smartphone apparaît sur le site officiel de la marque américaine. L'iPhone 16e devrait également être proposé chez divers cybermarchands comme la FNAC, Cultura. Nous vous tenons au courant dès que d'autres informations nous parviendront.

Proposé à partir 719€, l'iPhone 16e se montre beaucoup mois accessible que ses prédécesseurs, qui se voulaient low-cost. Rappelons que le dernier iPhone SE 3 atteignait 499€ à sa sortie. Le dernier modèle Apple propose trois prix différents :

iPhone 16e 128 Go : 719€

719€ iPhone 16e 256 Go : 849€

849€ iPhone 16e 512 Go : 1 099€

L'iPhone 16e sera disponible dès le 28 février 2025.