Ces 30 téléphones ne pourront plus accueillir WhatsApp très bientôt : êtes-vous concerné ?

Comme chaque année, WhatsApp fait le ménage ! Près de 30 téléphones ne pourront plus naviguer sur la messagerie de Meta dans les prochains jours. Découvrez si vous êtes concerné par ce changement.

Le temps passe et certains smartphones sont trop anciens pour rester dans le peloton de tête. C'est le cas pour ces trente modèles de téléphone, qui ne pourront plus accéder à WhatsApp au cours des prochaines semaines. La messagerie de Meta opère son traditionnel ménage printanier, au risque de perdre un certain nombre de ses utilisateurs.

Régulièrement, WhatsApp est forcé d'écarter certains modèles de smartphones. Meta répertorie chaque année les appareils qui ne sont plus capables de répondre à ses exigences minimales. Ceux-ci étant trop vieux et trop peu performants, il serait impossible pour eux d'accueillir de nouvelles mises à jour et de bénéficier des dernières nouveautés. Leurs systèmes ne sont pas assez puissants pour intégrer les améliorations régulièrement ajoutées sur l'application.

Découvrez ci-dessous quels sont les 30 modèles condamnés à ne plus pouvoir naviguer sur WhatsApp en 2025 et parfois très bientôt. Entre Samsung, Apple, Huawei ou encore Sony, nombreux sont les appareils à ne plus être compatibles avec la messagerie de Meta.

La plupart des téléphones incompatibles avec WhatsApp en 2025 le sont en vérité depuis plus d'un mois. Depuis le 1er janvier, les appareils intégrant l'OS Android Kitkat ne recoivent plus aucune mise à jour et sont considérés comme abandonnés par Meta :

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Huawei : Ascend P6, Ascend Y300

Ascend P6, Ascend Y300 Motorola : Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014

Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014 HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V Nokia : Lumia 920, Lumia 1020

Lumia 920, Lumia 1020 ZTE : ZMAX, Grand X

Si ces 25 smartphones ne peuvent d'ores et déjà plus mettre à jour WhatsApp, d'autres appareils souffriront de ce même scénario plus tard dans l'année. C'est le cas de certains modèles Apple notamment, qui connaîtront le même sort dès le 5 mars prochain. Passé cette date, ceux-ci ne pourront plus recevoir de mises à jour, au détriment de leurs utilisateurs. Voici les iPhone concernés :

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

À noter enfin que les restrictions imposées par Meta pour l'année 2025 concernent également l'accès à WhatsApp Business, qui repose sur un système identique à celui de WhatsApp. Nous vous conseillons donc de transitionner vers un smartphone plus récent, capable d'accueillir les nouvelles mises à jour et de profiter des dernières versions de la messagerie.