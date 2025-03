Personne ne connaît cette option sur les iPhone, elle est pourtant indispensable dans certaines situations

Les smartphones regorgent de fonctionnalités en tout genre dont l'étendue est trop souvent sous-estimée. Parmi tous les atouts des iPhone se cache un outil oublié, mais pourtant très utile.

Apple avait frappé fort en intégrant cette fonctionnalité dans ses smartphones en 2024. Pourtant, il semblerait que celle-ci soit complètement passée à la trappe, faute de communication suffisante sur son apparition. L'échec commercial de cet outil n'en demeure pas moins surprenant, au vu de son originalité et de son côté on ne peut plus pratique dans la vie de tous les jours.

Intitulée "Indicateurs de mouvement du véhicule", cette fonctionnalité oubliée des iPhone a pour objectif de mettre fin au mal des transports, aussi appelé cinétose. Et elle a jusque là porté ses fruits pour une bonne partie des utilisateurs qui ont pensé à l'activer. "La nouvelle fonctionnalité [...] est incroyable et fonctionne très bien", témoigne un internaute sur Reddit. "Je l'apprécie beaucoup et j'ai l'impression que ça fait quelque chose de positif sur moi", lui répond un autre.

Si tous les utilisateurs ne ressentent pas forcément de bénéfice, selon leur sensibilité, il est clair qu'Apple a innové et marqué des points par rapport à ses concurrents. La fonctionnalité de la marque américaine est d'ailleurs simple d'utilisation et aisément activable.

Grâce aux "Indicateurs de mouvement du véhicule", votre iPhone vous empêchera d'être victime de cinétose. Une fois la fonctionnalité activée, des points s'afficheront sur le bord de votre smartphone et s'animeront selon les mouvements de votre véhicule, qu'ils s'agisse d'une voiture, d'un train ou d'un bateau. Les points traverseront votre écran de haut en bas si vous êtes en ligne droite, ou basculeront de droite à gauche en plein virage... histoire d'imiter votre trajectoire.

Le subterfuge permet d'envoyer des signaux à votre cerveau pour lui permettre de mieux supporter les mouvements des transports. pour que ça marche, il suffit de regarder l'écran et, de préférence dans le sens de la marche. Le mal des transports est en effet provoqué par un conflit sensoriel, entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez, lors des mouvements d'un véhicule. En faisant apparaître les points sur l'écran de votre smartphone, Apple met fin à cette contradiction reçue par votre cerveau et vous épargne la traditionnelle nausée qui survient lors de longs voyages.

Afin d'activer les "Indicateurs de mouvement du véhicule", il vous suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre iPhone, cliquer sur "Accessibilité", puis "Animation". Vous y trouverez le bouton "Afficher les indicateurs de mouvement du véhicule", qui vous soumettra trois possibilités : "Oui", qui permet d'afficher les points sur votre smartphone sans interruption ; "Non", qui met fin à la fonctionnalité ; puis "Automatique", qui ne s'active que lorsque votre iPhone identifiera un déplacement en véhicule.

Il convient de rappeler que si les "Indicateurs de mouvement du véhicule" sont destinés à être activés lorsque vous êtes en voiture, et que seul le passager ou les voyageurs assis sur la banquette arrière sont autorisés à allumer leur smartphone. Il est formellement interdit au conducteur d'allumer son appareil au volant.