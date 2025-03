Une créature que personne n'avait vue depuis des décennies a été photographiée

Cet animal n'était pas apparu depuis des dizaines d'années avant d'être enfin photographié de nouveau.

Avec la sécheresse, l'intervention humaine sur son habitat et l'introduction de prédateurs, cette espèce voit sa population déclinée. Les endroits où elle se trouvait ont diminué de 22% depuis 1990, rapporte la BBC. Le déclin de la population pourrait atteindre 30% au cours des 20 prochaines années si rien ne change. L'espèce est alors classée comme "quasi menacée" et "en danger".

La probabilité de voir un tel animal aujourd'hui est devenue tellement rare que WWF-Australie a mis en place le programme "Eyes on Country". Il aide les communautés autochtones en Australie à surveiller la faune grâce à leurs connaissances, mais aussi à des technologies avancées comme les drones ou l'intelligence artificielle. Cela a pour but de préserver la biodiversité unique du pays. Plus de 400 000 images ont ainsi été prises et ensuite analysées.

Sur l'une d'elles, les rangers de Djabugay Bulmba ont enfin retrouvé cette espèce menacée. Sur quatre clichés pris de cours d'eau au nord de Kuranda, un ornithorynque apparait, remontant brièvement à la surface. Il a été surpris nageant sous un bouquet de roseaux avant de disparaitre sous l'eau. Dans cette région, il n'avait pas été vu depuis soixante ans alors qu'auparavant c'était "le pays de l'ornithorynque", comme précise WWF. Un exploit pour l'organisation qui voyait cette mission comme la recherche "d'une aiguille dans une botte de foin".

Ce mammifère semi-aquatique et pondeur est connu pour son bec de canard, sa queue de castor et ses pattes de loutre. Il se retrouve dans l'est de l'Australie et en Tasmanie. Cet animal qui a toujours intrigué peut être venimeux : le mâle dispose sur ses pattes postérieures d'un aiguillon pouvant libérer du venin assez fort pour paralyser un membre humain.

Cette observation témoigne de la survie de l'espèce, ce qui rassure les habitants de la région qui espèrent alors qu'ils continuent de se reproduire. "Tout le monde était si heureux. C'était la première fois que tout le monde en voyait un autour de Kuranda", a déclaré le ranger Alfred Hunter à Yahoo News. "Il ne s'agit pas seulement d'un projet de conservation. C'est aussi un projet de culture et de personnes", souligne Emma Spencer, coordinatrice de Eyes on Country au WWF-Australie. Ces images vont, en plus, pouvoir être utilisées pour mieux reconnaitre les ornithorynques à l'état sauvage à l'avenir.