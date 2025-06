Instagram : comment s'opposer à l'affichage de vos photos sur Google ?

Instagram va discrètement commencer à afficher vos photos et vidéos dans les résultats de recherche Google. Il existe cependant un moyen de s'y opposer.

C'est une information qui est passée discrètement inaperçue. A compter du 10 juillet 2025, le réseau social Instagram va commencer à autoriser l'indexation de vos posts au travers des résultats de recherche Google. Une fonctionnalité qui n'était, jusqu'ici, disponible que pour certains comptes professionnels et reconnus comme âgés de plus de 18 ans. Il existe cependant un moyen de vous opposer à ce changement afin d'éviter que vos photos et vidéos soient visibles de tous sur le moteur de recherche de Google.

Instagram va automatiquement afficher vos posts sur Google

Imaginez un internaute qui effectue une recherche Google sur Disneyland Paris et qui tombe sur vos photos ou vidéos de votre visite du parc il y a quelques années. Cette idée sera très bientôt une réalité puisque Meta, la maison mère d'Instagram, est en train d'annoncer aux utilisateurs de l'application que leurs posts seront bientôt indexés sur Google.

D'ici les prochains jours, vous découvrirez une notification spéciale en ouvrant Instagram. Cette dernière indique que "vos photos et vidéos publiques pourront bientôt apparaître dans les résultats des moteurs de recherches (...) cela signifie que plus de personnes pourront découvrir des contenus de votre compte en dehors d'Instagram."

© Instagram / Meta

Comment s'opposer à l'apparition de vos posts Instagram sur Google ?

La notification envoyée aux utilisateurs Instagram précise déjà une information importante : seuls les comptes et posts publiques sont concernés par ce changement. Il est donc possible d'éviter que vos photos et vidéos soient affichées sur les moteurs de recherche en passant votre compte en privé. Bien évidemment, cela ne convient pas à tout le monde. Il existe donc une méthode pour garder votre compte en public tout en vous opposant à l'affichage de vos posts sur Google :

Ouvrez l'application Instagram et cliquez sur votre profil.

En haut à droite, vous trouverez trois petites barres sur lesquelles appuyer pour accéder à vos paramètres.

Sélectionnez l'onglet "confidentialité du compte".

Outre l'option pour passer votre compte en privé ou en publique, vous trouverez l'option pour vous opposer à l'affichage de vos posts sur les moteurs de recherche.

Une fois votre refus enregistré, vos posts n'apparaitront plus sur les résultats de moteurs de recherche comme Google ou Bing. Si l'option n'est pas encore disponible dans vos paramètres, c'est que cette nouvelle fonctionnalité n'est pas encore déployée pour votre compte. Retournez-y donc de temps en temps jusqu'à pouvoir manifester votre opposition.