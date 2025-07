Ne passez pas à côté de cette option de Google Maps avant de partir en vacances, elle va vous épargner bien des efforts

Google Maps peut vous éviter quelques déconvenues pendant les vacances, il suffit de connaitre cette option.

La saison des vacances est là ! Beaucoup de touristes se reposent sur Google Maps pendant leurs pérégrinations, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Google Maps a l'avantage de fonctionner dans de très nombreux endroits à travers le monde, mais l'application est également très pratique pour visualiser un itinéraire.

De nombreux utilisateurs de Google Maps ignorent cependant que l'application dispose de toutes sortes de petites options et astuces qui peuvent personnaliser l'expérience. L'une d'elle commence à être de plus en plus préconisée et nous allons vous la dévoiler aujourd'hui. Bien utilisée, elle vous permet de vous aider grandement dans l'organisation de vos trajets et de vous éviter des parcours inutiles !

Imaginez la situation : vous venez de passer une journée de vacances épuisante. Il est temps de rentrer à votre hôtel ou AirBnb, mais stupeur, le trajet est long et vous êtes épuisé. Prendre un taxi est une option intéressante, mais coûteuse. Les transports en commun sont, quant à eux, parfois moins intéressants que de simplement rentrer à pied. Peut-être n'avez-vous également aucune envie de les emprunter ? Dans tous les cas, la marche semble le moyen le plus adapté pour finir votre journée alors que la fatigue vous gagne.

Sur Instagram, l'utilisateur @its_rods_world partage donc son astuce face à ce type d'événement très courant. L'expert en planification de voyage explique notamment que Google Maps dispose d'une astuce bien pratique qui permet d'éviter les escaliers lors de votre itinéraire. Cela peut alors vous permettre d'éviter de très grosses montées de marche. Une option idéale si vos pieds ont déjà souffert toute la journée ou que votre dos commence à siffler !

Pour accéder à cette option, lancez Google Maps sur votre téléphone et paramétrez votre itinéraire en choisissant votre destination ainsi que votre point de départ si ce dernier diffère de votre position actuelle. Cliquez alors sur l'option "A pied" avec le petit bonhomme qui marche pour indiquer que vous souhaitez effectuer le trajet à pied. Vous pourrez alors observer deux boutons juste au dessus : l'un permet d'affiner les paramètres du trajet et l'autre est une croix pour fermer votre itinéraire actuel. Sélectionnez le premier bouton et activez l'option "Accessible en fauteuil roulant" pour éviter les escaliers sur votre chemin !

Notez que ce petit bouton est également affiché si vous utilisez un itinéraire en voiture ou en transports en commun. Les options diffèrent cependant et vous permettent notamment de privilégier le transport de votre choix ou d'éviter les péages.