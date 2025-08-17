"Personne de sain ne devrait faire ceci" : ce geste très répandu est pourtant mauvais pour votre smartphone

Cela consomme, au contraire, davantage de ressources sur votre appareil.

Les smartphones ont beau être désormais bien installés dans notre vie quotidienne, ces derniers continuent de nous surprendre par de nouvelles fonctionnalités ou informations à leur propos. Bien de nombreux possesseurs de smartphones tentent de prendre soin de leur appareil au quotidien, ces mêmes utilisateurs font certainement un geste régulier qui doit rapidement être stoppé !

En effet, ce geste - pourtant anodin en apparence - a surtout la fâcheuse tendance de consommer davantage de ressources sur votre smartphone. Ce geste est même assez paradoxal puisqu'il est généralement pratiqué lorsqu'un utilisateur cherche à économiser la batterie ou la consommation de ressources de son appareil. C'est pourquoi nous vous rappelons aujourd'hui d'y mettre fin le plus vite possible.

Lorsque vous utilisez votre téléphone pendant une longue période, il n'est pas rare que plusieurs applications restent actives en fond. Il est alors d'usage de "balayer" votre écran vers le haut pour afficher toutes les applications en cours et de les balayer une nouvelle fois pour forcer leur arrêt. Ainsi, de nombreux possesseurs de smartphones pensent pouvoir économiser de la batterie et des ressources de leur appareil en faisant ce geste régulièrement et en ne gardant qu'une ou deux applications vraiment actives.

Sachez que ceci est faux ! En effet, lorsqu'une application n'est pas actuellement affichée sur votre téléphone, elle se place alors dans un état de veille dans lequel elle ne consomme quasiment aucune ressource ou batterie. Quelques exceptions existent cependant et notamment les applications qui ont accès à votre localisation en permanence et qui vont donc continuer de vous géolocaliser même lorsque vous ne les utilisez pas directement. Pensez donc à les fermer ou à supprimer leurs autorisations en permanence.

Pour le reste donc, inutile de fermer frénétiquement vos applications en veille. Ce geste est même contreproductif selon notre expert tech qui explique : "personne de sain ne devrait faire ceci. En forçant l'arrêt des applications, vous forcez également ces dernières à se relancer de zéro lorsque vous en aurez à nouveau besoin. C'est là que vous allez réellement consommer de la batterie et des ressources sur votre téléphone."

Le fait de continuer à fermer et rouvrir des applications qui tournent en fond aurait donc un impact négatif sur la santé de votre appareil... Alors que vous pensiez justement prendre soin de ce dernier ! Si vous voulez réellement entretenir votre smartphone, pensez plutôt à l'éteindre et le rallumer de temps en temps afin de réinitialiser les services actuellement en marche dessus. En moyenne, il est conseillé d'éteindre son smartphone pendant au moins 30 minutes chaque semaine afin d'étendre au mieux sa durée de vie.