Bouygues Telecom : l'opérateur victime d'un piratage massif, les clients sommés d'agir rapidement

Plus de 6 millions de clients abonnés à Bouygues Telecom sont concernés. L'opérateur s'attèle déjà en coulisse pour régler la situation.

Vous êtes ou avez déjà été client chez Bouygues Telecom ? Vous auriez tout intérêt à aller regarder vos mails et SMS le plus rapidement possible. C'est dans la nuit du mercredi 6 août que le célèbre opérateur avec plus de 18 millions d'abonnés a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque. Cette dernière semble avoir porté ses fruits puisque plusieurs bases de données ont été atteintes et que près de 6,4 millions de clients voient leurs données personnelles concernées.

Les informations récupérées par les pirates informatiques sont importantes. Nous parlons notamment de l'identité des clients (noms, prénoms, date de naissance), mais également de données bien plus sensibles comme l'adresse postale, l'adresse email et l'IBAN de plusieurs abonnés.

© Bouygues Telecom

Que doivent faire les clients de Bouygues Telecom ?

Si vous êtes ou avez déjà été client chez Bouygues Telecom, il vaut mieux partir du principe que vos comptes ont été piratées. Maintenant que les pirates informatiques disposent de vos informations, ces derniers vont probablement chercher à vous arnaquer dans les jours ou semaines à venir.

Tout d'abord, surveillez attentivement vos mails. Assurez-vous que les courriers provenant de Bouygues Telecom soient bien réels et non usurpés. Dans le doute, n'y répondez pas. Ignorez également toutes sortes de mails tendancieux et qui pourraient être des arnaques ou porteurs de virus.

Si vous disposez d'un compte en ligne chez Bouygues Telecom, il est vivement recommandé de vous connecter rapidement à ce dernier sur le site officiel. Allez jeter un œil du côté de vos derniers paiements et factures pour vous assurer que tout va bien et profitez en surtout pour changer vos identifiants.

Enfin, si vous pensez être victime d'une tentative de piratage ou d'usurpation d'identité suite à cette affaire, il est recommandé de contacter le SAV de Bouygues Telecom via le site officiel ou le numéro 1064 (appel gratuit depuis un mobile ou un téléphone fixe, disponible 6j/7 de 8h à 20h).