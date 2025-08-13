Spotify cède à ses utilisateurs : cette fonctionnalité controversée peut être supprimée suite à de nombreuses plaintes

Cette fonctionnalité très décriée par les utilisateurs peut enfin être supprimée sur Spotify. Voici comment.

C'est officiel : Spotify propose de supprimer une fonctionnalité jugée inutile par une grande majorité des utilisateurs. Plus qu'une simple suppression, l'application de streaming laisse le choix de le conserver tel quel ou de l'effacer, grâce à une petite manipulation dans les paramètres.

Cette fonctionnalité tant décriée par les utilisateurs de Spotify est nulle autre que le bouton "Créer", déplacé de l'onglet Bibliothèque à la barre de navigation en bas de l'écran il y a quelques mois à peine. Situé à droite de l'onglet "Premium", ce bouton permet de créer des playlists personnelles ou collaboratives, mais aussi des mix à plusieurs.

Après de nombreuses plaintes des utilisateurs, Spotify a compris que l'option "Créer" n'était plus la bienvenue dans la barre de navigation. Il aura fallu plusieurs sollicitations des clients de Spotify pour que la firme décide enfin de se pencher sur le problème et d'annoncer la bonne nouvelle.

Depuis le début du mois d'août 2025, l'application de streaming soumet la possibilité d'effacer cette fonctionnalité jugée peu pratique et ennuyante. Les iPhone comme les Android sont concernés par cette mise à jour.

Si la possibilité d'effacer l'onglet "Créer" est désormais en vigueur sur Spotify, il va vous falloir errer dans les paramètres pour l'activer. Sa suppression n'est effectivement pas automatique. Pour se faire, cliquez sur votre profil en haut à gauche de l'écran puis sélectionnez "Préférences et confidentialité". Une fois ceci fait, rendez-vous dans "Contenu et affichage", avant de décocher "Bouton Créer" pour retirer la fonctionnalité.

Lorsque vous reviendrez à l'accueil de Spotify, vous remarquerez que votre barre de navigation n'affichera plus que quatre options : Accueil, Recherche, Bibliothèque et Premium. Naturellement, vous pourrez toujours à l'avenir réincorporer le bouton " Créer " en cochant à nouveau l'option dans les paramètres.