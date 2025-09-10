Peu de gens le savent, mais votre téléphone peut lancer n'importe quelle application si on tapote son dos

Ce raccourci demande cependant quelques petites configurations pour être activé.

Si Android dispose bien d'un gros avantage par rapport à l'iPhone, c'est dans sa personnalisation. Les téléphones tournant sous Android comme les Samsung, les Xiaomi ou les Google Pixel, disposent de toutes sortes de petits trucs et astuces qui permettent de démultiplier les utilisations.

C'est le cas de la technique que nous allons aborder ici. Si certains connaissent déjà la fonctionnalité de "tap-to-back", ce n'est pas le cas de tous les possesseurs de téléphones Android. Bien utilisée, cette option permet d'accéder très rapidement à certaines applications ou raccourcis, et ce, sans toucher à l'écran de votre appareil.

Le "tap-to-back" comme son nom l'indique est un outil présent sur plusieurs smartphones Android comme les Google Pixel ou les Samsung. Il permet de configurer des raccourcis en tapant le dos du téléphone. Son activation dépend cependant du modèle de smartphone dont vous disposez.

Si vous possédez un Google Pixel, le "tap-to-back" est facile à retrouver dans les options du téléphone. Ouvrez l'application "paramètres" du Google Pixel puis dans "Système" > "Gestes" > "Double appui pour lancer des actions". Activez alors l'option pour configurer le raccourci que vous souhaiterez utiliser.

Sur les téléphones Samsung, la fonctionnalité est un peu plus compliquée à activer. Vous allez avoir besoin de deux autres applications officielles de Samsung à retrouver sur le Galaxy Store : Good Lock et RegiStar. Le second ne peut être installé sans le premier alors procédez dans cet ordre : ouvrez l'application Galaxy Store sur votre appareil pour rechercher et télécharger Good Lock. Lancez alors Good Lock pour y trouver plusieurs applications pour votre Samsung. Téléchargez RegiStar et cliquez dessus pour le lancer. Vous y trouverez l'option "back-tap action" à activer et à configurer pour pouvoir utiliser des raccourcis en double ou triple tapant le dos de votre appareil.

Les smartphones Xiaomi disposent également de cette fonctionnalité s'ils sont récents. Pour l'activer, suivez la procédure suivante : accédez à l'application "Paramètres" > "Paramètres supplémentaires" > "Raccourcis vers les gestes", défilez vers le bas et tapotez sur "Appuyez en arrière". Sélectionnez l'option "Appuyez deux fois en arrière" ou "Appuyez trois fois en arrière" pour choisir chacun des raccourcis associés.