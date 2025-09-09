La pédale d'accélérateur des voitures a une autre fonction : peu de personnes le savent

Secrète pour de nombreux automobilistes, cette autre fonction de la pédale d'accélérateur est pourtant très pratique.

Et si la pédale d'accélérateur servait à autre chose qu'à faire avancer votre voiture ? Beaucoup de conducteurs ne le savent pas, mais les véhicules électriques qui sont de plus en plus nombreux sur nos routes cachent une fonction étonnante. Celle-ci change radicalement notre façon de conduire et rend chaque trajet plus efficace. Cette innovation porte un nom : la conduite à une seule pédale ou le "one pedal" en anglais.

Le principe est facile à comprendre. Quand on relâche l'accélérateur, la voiture ne continue pas sur son élan comme avec un moteur thermique. Concrètement, quand vous levez le pied, la voiture ralentit toute seule, plus ou moins fortement selon le mode régénératif choisi par le conducteur. Plus besoin de toucher le frein ! Et cette énergie est convertie en électricité et renvoyée dans la batterie. Résultat : l'autonomie du véhicule est prolongée.

© 123RF

La conduite "à une seule pédale", particulièrement appréciée des utilisateurs de voitures électriques, apporte d'autres bénéfices. Comme on a moins besoin d'appuyer sur la pédale de frein pour ralentir, l'usure des pièces mécaniques, et notamment des plaquettes de frein, est moindre. Et à chaque fois que l'on lève le pied de la pédale d'accélérateur, la batterie bénéficie d'une recharge "gratuite". La conduite gagne par ailleurs en fluidité, notamment dans les embouteillages ou en ville, où ce système rend les déplacements plus agréables.

Enfin, le "one pedal" offre aussi plus de sécurité et de sérénité. En contrôlant les accélérations et les ralentissements avec un seul geste du pied, le conducteur économise de l'énergie et peut davantage se concentrer sur la route. Ce nouveau système, encore méconnu de la plupart des automobilistes qui se déplacent encore avec un véhicule thermique, est une petite révolution. Il transforme la conduite en une expérience plus économique et moins fatigante.