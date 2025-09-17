Bien caché dans votre smartphone, ce mécanisme surcharge la mémoire de votre portable sans que vous le sachiez

Il est pourtant simple de la corriger et de soulager votre téléphone en quelques secondes.

La plupart des possesseurs de smartphone ont déjà connu cette situation : l'appareil se met à ralentir du jour au lendemain, des photos ne s'enregistrent plus, des applications ne peuvent pas s'installer par manque de place... Ces problèmes très handicapants obligent de nombreux utilisateurs à supprimer des photos ou vidéos de leur appareil pour s'en sortir.

Mais avez-vous déjà imaginé que le problème pouvait provenir d'ailleurs ? Si la suppression de photos et vidéos peut être une bonne solution temporaire pour rebooster un smartphone un peu trop chargé, elle vous contraint à vous arracher les cheveux sur quelle image jeter ou conserver et à supprimer des souvenirs pouvant être importants. Surtout que le plus souvent, il faut en supprimer un certain nombre pour libérer la mémoire de votre téléphone. On vous explique comment procéder autrement.

Peu de gens savent que la principale cause d'une perte de performance sur un smartphone provient de fichiers appelés "cache". Ces fichiers existent également sur ordinateur et leur rôle est de stocker fréquemment des données utilisées par le système et les applications de votre appareil. Cela permet à ces dernières de tourner plus rapidement en permettant à votre smartphone de ne pas recharger à chaque fois les mêmes informations.

Si le cache est un formidable allié au quotidien, il peut accumuler une quantité astronomique de données qui ne sont plus forcément nécessaires après quelques années. Imaginez un peu cela comme un placard spécial que l'on remplirait sans arrêt de nouveaux objets pour les trouver plus rapidement, mais où les plus vieux s'avèrent petit à petit inutiles tout en prenant tout de même de la place.

Tout problème ayant sa solution, le cache peut assez facilement être vidé pour faire de la place sur votre appareil et améliorer la mémoire de votre smartphone. Sur Android, il vous suffit d'aller dans les paramètres du mobile et dans la section "Applications". En appuyant sur chaque application de votre smartphone, vous devriez y trouver une option pour supprimer le cache de cette dernière. Cela videra un peu le cache de votre appareil sans supprimer l'application pour autant.

Cette astuce est plutôt simple et efficace pour faire un peu de ménage dans les données de votre téléphone portable. Il est généralement conseillé de la réitérer une à deux fois par an afin de faire un peu de tri et améliorer les performances de votre appareil.