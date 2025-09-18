Le mode avion de votre smartphone cache un petit trésor : voici 3 avantages que peu de gens connaissent

Outre le fait d'être indispensable à bord d'un avion, ce mode a plusieurs avantages non négligeables.

Tout possesseur de smartphone connait le mode avion. Cette option, généralement placée parmi les premières fonctionnalités de votre panneau de contrôle, est généralement préconisée lorsque vous effectuez des trajets en avion. Elle permet ainsi de respecter les consignes de sécurité de votre vol tout en permettant de continuer à profiter de votre appareil désormais hors ligne. Son intérêt principal : couper les connexions provenant et arrivant vers votre smartphone.

Pourtant, de plus en plus d'utilisateurs se mettent à utiliser le mode avion de leur téléphone sans pour autant se trouver dans ce mode de transport. Le mode avion présente en effet plusieurs petits avantages susceptibles d'améliorer grandement votre quotidien et la façon dont vous utilisez votre smartphone.

L'un des bénéfices les plus directs et faciles à observer est l'impact du mode avion sur la batterie de votre téléphone. Lorsque vous utilisez le mode avion, votre appareil cesse aussitôt d'utiliser ses connexions. Or ces dernières ont un impact non négligeable sur l'autonomie de votre smartphone et vous devriez ressentir un net gain de performances énergétiques en utilisant le mode avion lorsque cela est possible sur votre téléphone portable.

De plus, l'utilisation du mode avion lors de la charge de votre appareil permet à ce dernier de faire le plein plus rapidement qu'en temps normal. Vu que l'on utilise rarement son smartphone pendant qu'il recharge, tâchez d'y penser la prochaine fois.

Outre les économies d'énergie, le mode avion peut également améliorer vos connexions. Cela peut vous sembler étrange vu qu'il s'agit d'un mode qui coupe justement les connexions sur votre appareil. Il est pourtant avéré qu'en coupant ces connexions et en les relançant, vous obtiendrez régulièrement de meilleures performances. Plutôt que de redémarrer votre téléphone lorsque vous avez des problèmes de réseau, pensez simplement à utiliser le mode avion puis à le désactiver pour relancer les connexions de votre appareil.

Le dernier petit avantage du mode avion concerne la cybersécurité. De nos jours, les pirates informatiques tentent de plus en plus de se connecter à nos appareils afin de pirater ces derniers. Il n'est pas rare que certains utilisateurs de smartphone laissent leurs connexions Wi-Fi et Bluetooth activées en permanence, même lorsqu'ils ne les utilisent pas. Une aubaine pour les pirates qui peuvent alors chercher à se connecter à leurs appareils pour y diffuser des fichiers malveillants. Le mode avion prévient cela en coupant purement et simplement les accès.