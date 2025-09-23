Apple abandonne déjà ces deux iPhone très populaires sur son site : ils sont pourtant sortis récemment

Tout juste après l'annonce de son nouvel iPhone 17, Apple a décidé de mettre fin à la vente de deux smartphones très appréciés sur son site officiel. Découvrez lesquels.

Apple tourne une nouvelle page de son histoire. Après avoir présenté sa nouvelle gamme d'iPhone 17 et sorti l'ensemble des modèles dans le monde entier, la marque américaine décide sans prévenir d'abandonner deux modèles de ses smartphones très récents.

Pourtant sortis en 2024, ces deux smartphones ne sont plus disponibles sur le site d'Apple. Impossible de passer commande pour se les procurer, hormis si vous faîtes le choix de vous rendre sur d'autres vendeurs en ligne comme Amazon, Boulanger ou la FNAC. Une décision qui ne va sûrement pas ravir les potentiels acheteurs, lesquels préfèrent souvent attendre la sortie d'un nouvel iPhone pour acheter la précédente lignée.

Parmi les iPhone sortis en 2024, seuls deux modèles sont encore visibles sur le site officiel d'Apple : l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Les deux autres, à savoir l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, ont tout simplement disparu des radars. Impossible de parcourir leur page sur l'Apple Store. A noter que l'iPhone 16e, sorti en juin 2025, est quant à lui toujours disponible.

La disparition de l'iPhone 16 Pro et de son grand frère le 16 Pro Max n'est pas une surprise. Il n'est pas rare que les modèles Pro se volatilisent pour laisser place à la nouvelle génération de smartphones. Apple ne propose à la vente qu'une seule lignée de Pro à la fois : c'est pourquoi vous ne verrez plus désormais que les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Cela devrait rester ainsi jusqu'à la sortie des prochains modèles en fin d'année 2026.

En plus des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, l'Apple Store met fin à la vente d'autres produits de la marque à la pomme croquée. C'est le cas des iPhone 15 et 15 Plus, qui ont soufflé leur deuxième bougie récemment, mais aussi d'autres produits comme l'Apple Watch Series 10, Ultra 2 et SE 2. Ces trois montres connectées disposent toutes d'une nouvelle génération qui vient les remplacer dans le catalogue de la firme. Mentionnons enfin la disparition des écouteurs AirPods Pro 2, qui ont cédé leur place à leurs successeurs, les AirPods Pro 3.

Cette fin d'année 2025 marque donc de nombreux changements dans la boutique Apple. Si certains produits disparus de la plateforme officielle vous intéressent encore, il est toujours possible de se les procurer chez d'autres vendeurs en ligne comme la Fnac ou Rakuten. Il est également recommandé de se pencher vers les offres reconditionné comme sur le site de BackMarket ou l'occasion entre particuliers.