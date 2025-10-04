Qu'est-ce que le mode "Capybara" sur WhatsApp et comment l'activer ?

Ce mode semble gagner en popularité depuis quelques mois, mais l'activer requiert quelques petites manipulations.

WhatsApp est un tel phénomène de communication que l'application n'échappe pas aux modes qui se succèdent à une vitesse folle. Qu'il s'agisse d'arborer la plus belle photo de profil ou de disposer des derniers smileys en vogue, WhatsApp offre suffisamment d'options de personnalisation pour enrichir l'expérience de communication auprès de ses proches.

Récemment, un mode bien étrange a fait parler de lui sur la Toile. Sobrement intitulé "mode Capybara", il s'inspire du célèbre animal aux airs nonchalants pour personnaliser vos conversations et pimenter votre quotidien. Activer le mode Capybara requiert toutefois quelques réglages que nous allons évoquer aujourd'hui.

Tout d'abord : le mode Capybara n'est pas intégré par défaut à l'application. Il ne s'agit pas d'un mode officiel et spécialement mis en place par Meta (l'entreprise derrière Facebook, Instagram et WhatsApp). Pour activer ce mode, il vous faudra donc bidouiller un peu. Soyez rassuré : il n'y a rien de particulièrement compliqué à effectuer pour mettre le mode Capybara en place.

Pour installer le mode Capybara, vous allez avoir besoin d'une autre application un peu spéciale : Nova Launcher. Cette application est un portail alternatif à Android qui vous permet de pousser la personnalisation de votre téléphone bien plus loin que ce qui est mis en place par le constructeur de votre téléphone. Encore une fois, nous tenons à vous rassurer : installer Nova Launcher ne va rien casser ou supprimer sur votre appareil. Il vous suffira même de désinstaller Nova Launcher pour revenir à la normale si vous n'en êtes pas satisfait.

Une fois Nova Launcher téléchargé et installé, lancez l'application et définissez la comme "launcher par défaut" pour qu'elle se déclenche automatiquement lorsque vous allumez votre téléphone. Ouvrez ensuite votre navigateur internet préféré (Samsung Internet, Google Chrome...) et recherchez une image d'icône pour WhatsApp qui évoque un capybara. Nous vous recommandons personnellement celle disponible sur ce lien.

Retournez ensuite au menu principal de votre téléphone (et de Nova Launcher donc) pour maintenir votre doigt sur l'icône de votre application WhatsApp. L'option "Edit" vous sera alors proposée. Vous pourrez y changer le logo de l'application et sélectionner l'image de capybara que vous venez de télécharger sur votre téléphone.

Pour que le mode soit complet, vous pouvez aller jusqu'à vous rendre dans vos discussions WhatsApp et modifier le thème visuel par une image de capybaras. N'importe quelle image de votre choix fera l'affaire pour peu qu'elle soit suffisamment grande pour être affichée.

L'ensemble de ces modifications est ce que l'on appelle le "mode Capybara". Si ce dernier ne vous convient pas, et comme mentionné précédemment, vous pouvez tout à fait tout remettre à la normale en désinstallant Nova Launcher. Pour ce faire, ouvrez la liste de vos applications, maintenez votre doigt sur Nova Launcher et choisissez de désinstaller pour revenir à votre launcher initial.