Tout le monde utilise le tiroir du bas du frigo pour les légumes. En réalité, c'est un tout autre aliment qu'on peut y ranger

Le réfrigérateur n'est pas un simple placard réfrigéré. Chaque compartiment a ses spécificités et le fameux "bac à légumes" cache une bonne surprise.

Le tiroir du bas, souvent appelé "bac à légumes" par les Français, porte plutôt bien son nom. Cet espace isolé des autres compartiments offre en effet un environnement idéal pour conserver quelques jours fruits et légumes frais. Sa température entre 6 et 8°C et son taux d'humidité élevé permettent de préserver leur fraîcheur et leur croquant.

Pourtant, tous les végétaux ne sont pas logés à la même enseigne. Certains d'entre eux ne supporteront pas un passage même court au réfrigérateur, au risque de gâcher leur saveur ou leur texture. C'est le cas notamment des tomates, qui perdront leur goût et deviendront farineuses, ou encore des oignons et de l'ail qui se mettront à germer prématurément. Les aubergines et courgettes subiront le même sort, tout comme les fruits exotiques ou le melon. Pour ces aliments fragiles, mieux vaut opter pour une conservation à température ambiante, dans un endroit sec et si possible à l'abri de la lumière.

Autre point d'attention : certains fruits et légumes dégagent de l'éthylène, un gaz naturel qui accélère le mûrissement. C'est le cas par exemple des pommes, des poires, des bananes ou des avocats. Si vous les placez dans le bac à légumes avec d'autres végétaux sensibles à l'éthylène comme les carottes, les concombres ou la salade, ces derniers s'abîmeront beaucoup plus rapidement. La solution ? Isoler les aliments producteurs d'éthylène dans un autre compartiment du réfrigérateur ou mieux, les laisser à l'air libre.

Mais alors, que mettre d'autre dans ce fameux bac à légumes ? De nombreux étudiants ont une (fausse) réponse : la bière ! Non, si certaines boissons peuvent y trouver un endroit propice, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce fameux tiroir du bas est l'endroit idéal pour faire "mûrir" tranquillement vos fromages ! Qu'il s'agisse d'un camembert, d'un brie ou d'un munster, ces fromages à pâte molle continueront leur affinage tout en douceur dans cet espace tempéré et humide.

Il faudra bien sûr les emballer soigneusement dans du papier adapté ou les placer dans une boîte hermétique pour éviter qu'ils ne s'imprègnent des odeurs environnantes. Et pour un résultat optimal, sortez-les une heure avant la dégustation pour qu'ils révèlent tous leurs arômes. Attention, tous les fromagers, affineurs et spécialistes de nos chers fromages vous le diront : le réfrigérateur ne remplacera jamais une cave d'affinage ou un espace réfrigéré d'affinage spécialisé. Vous n'obtiendrez pas un bleu d'exception en le laissant plusieurs mois dans le tiroir du frigo ! Mais pour quelques jours au retour de votre fromager préféré, c'est sans doute à cet endroit du réfrigérateur que votre fromage trouvera la meilleure place.