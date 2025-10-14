SFR : que vont devenir les clients en cas de rachat par Bouygues, Free et Orange, une répartition évoquée

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont annoncé mardi soir avoir déposé une offre commune de rachat de SFR.

À la surprise générale, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont finalement décidé de s'allier pour racheter ensemble SFR, annoncent-ils dans un communiqué. Pourtant rivaux historiques sur le marché des télécommunications, c'est main dans la main que les concurrents ont remis officiellement ce mardi 14 octobre 2025 une proposition de rachat de la majorité des activités télécoms de SFR. À noter que les opérations en Outre-mer comme les filiales Intelcia ou XP Fibre ne font pas partie de cette offre commune et non engageante. Offre qui porte sur "un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour les actifs" du groupe Altice en France, dont la totalité est estimée à plus de 21 milliards d'euros.

Pour autant, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange comptent bien rester concurrents. Si l'offre est commune, une répartition entre les trois acteurs est déjà évoquée : 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free et 27% pour Orange. Dans le détail, les activités B2B (entreprises) seraient partagées entre Bouygues, principalement, et Free, le B2C (grand public) serait divisé entre les trois opérateurs tout comme les infrastructures et fréquences, à l'exception du réseau mobile en zones non denses qui reviendrait à Bouygues Telecom.

"Une opération qui ne se réaliserait pas avant le second semestre 2027"

Une période de transition durant laquelle une société commune gèrerait l'exploitation est prévue avant que chacun des trois acteurs ne retrouve progressivement son indépendance totale, une fois les clients SFR migrés vers leur nouvel opérateur. Si pour l'heure il n'est pas encore défini avec précision quels clients exactement, et sur quels critères, seront repris par tel ou tel opérateur, le trio assure vouloir préserver la continuité du service pour les clients SFR, tout en investissant dans la résilience des réseaux, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.

Mais avant cela, encore faut-il que l'offre soit validée par Altice. Et pour le moment, les négociations ne font que commencer. Bouygues Telecom estime qu'elles pourraient s'étendre sur "trois à quatre mois". Si l'offre est validée, les acquéreurs pourront ensuite s'assurer que la réalité du terrain est conforme à ce qu'ils imaginaient et qu'il n'y a pas de surprises financières notamment qui les attendent. Si tel est le cas, alors seulement il sera question d'offre dite engageante ou confirmatoire. D'autres étapes comme le contrôle de ce rachat par l'Autorité de la concurrence notamment auront également lieu. Bouygues Telecom n'hésite d'ores et déjà pas à parler d'"opération au long cours" qui ne devrait donc, au plus tôt, pas se réaliser "avant le second semestre 2027". Les clients ont ainsi au moins bien deux ans devant eux avant de connaître leur potentiel futur opérateur... si l'opération aboutit !