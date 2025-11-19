WhatsApp ouvre une nouvelle ère de son histoire : cette mise à jour change tout sur l'application

WhatsApp confirme une petite révolution avec une mise à jour imposée par les réglementations de l'Union européenne.

Et si vous pouviez envoyer un message à un ami sur Signal ou Telegram, sans quitter WhatsApp ? C'est la grande nouveauté que Meta s'apprête à déployer dans les prochaines semaines sur sa messagerie. L'application la plus téléchargée au monde va ouvrir ses portes à la concurrence et multiplier les possibilités de discussion.

Si tout se passe comme prévu, cette nouveauté pourrait changer la manière dont les utilisateurs communiquent en ligne. Moins de cloisonnement, plus de liberté de choix et un réseau d'utilisateurs nettement élargi... WhatsApp ouvre définitivement une nouvelle ère de son histoire.

Si WhatsApp franchit ce cap, c'est avant tout pour se conformer au Digital Markets Act (DMA), le texte européen qui exige des grandes plateformes qu'elles deviennent interopérables. En clair : celles-ci doivent permettre aux utilisateurs de communiquer avec d'autres services, tant que la sécurité et la confidentialité sont garanties.

Cette prochaine mise à jour concernera d'abord l'Union européenne (et donc la France) avant, peut-être, de s'étendre ailleurs. WhatsApp vous permettra, sans quitter l'application, d'envoyer et de recevoir des messages, photos, vidéos, notes vocales ou encore documents avec des utilisateurs d'autres applications, comme Signal et Telegram.

Si WhatsApp et d'autres messageries concurrentes pourront communiquer entre elles, il ne sera pas possible de tout partager non plus. Les utilisateurs de l'application WhatsApp ne pourront, par exemple, pas envoyer de stickers personnalisés ou de messages éphémères. Les conversations de groupe, quant à elles, ne seront pas disponibles au lancement de la mise à jour et devraient apparaître après 2027.

Autre petit désagrément : les personnes bloquées sur WhatsApp ne le sont pas forcément sur les autres applications. Il y a donc fort à parier qu'une personne que vous avez bloquée sur WhatsApp puisse vous recontacter en passant par une autre application.

Pas d'inquiétude cependant : la future fonctionnalité de WhatsApp restera entièrement optionnelle. Vous pourrez choisir de l'activer ou non dans les paramètres de l'application. Nul ne sait cependant quand cette nouvelle fonctionnalité sera intégrée à l'application mais la dernière version bêta est actuellement en cours de test.