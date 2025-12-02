Apple et Samsung mettent en garde : si vous rechargez votre smartphone avec cet accessoire, vous réduisez sa durée de vie

Cette habitude anodine en apparence peut avoir des effets néfastes à long terme sur la batterie de votre téléphone.

C'est un geste que nous faisons tous, fréquemment, plusieurs fois par jour. Votre smartphone est à bout de forces, vous branchez le chargeur, et il n'y a plus qu'à patienter tranquillement qu'il fasse le plein. Hélas, selon certains constructeurs de téléphone, beaucoup d'utilisateurs font encore un geste anodin qui ferait du mal à nos appareils sur le long terme.

Si vous avez l'impression que la batterie de votre appareil ne tient plus aussi longtemps qu'à ses débuts, et que la remplacer est trop onéreux, il faut peut-être chercher l'origine du mal ailleurs. Le problème pourrait très bien ne pas venir de votre chargeur, ni même forcément de son utilisation excessive. Il est beaucoup plus proche, et vous l'avez peut-être même entre les mains en lisant ces lignes : il s'agit de votre coque de téléphone.

Pour comprendre pourquoi cet accessoire est si destructeur, il faut plonger au cœur de ce qui fait vivre (et mourir) nos téléphones : la batterie. Cette technologie a beau être fantastique, elle a tout de même d'un gros point faible : la chaleur. En effet, nos batteries (comme d'autres composants de téléphones) sont très sensibles face aux montées de températures.

Lorsque vous rechargez votre smartphone, un processus chimique se produit. Ce processus génère naturellement une certaine quantité de chaleur. Les smartphones modernes sont conçus pour dissiper cette chaleur grâce à des matériaux spécifiques, mais également d'autres technologies.

L'ajout d'une coque de téléphone rajoute cependant un élément non négligeable à notre équation. En enfermant votre smartphone, vous piégez la chaleur générée par la charge, l'empêchant de s'échapper. La température interne du téléphone monte alors bien au-delà des niveaux recommandés.

Les grands fabricants de téléphones comme Apple ou Samsung sont parfaitement conscients de ce problème. Si vous lisez les petites lignes des manuels d'utilisation de certains constructeurs, vous trouverez souvent une petite mise en garde. Ils vous conseillent, en catimini, de retirer toute coque équipée à votre smartphone avant de passer par une recharge.

Une exposition prolongée à des températures élevées est l'une des principales raisons de la dégradation de la capacité de charge de la batterie. En agissant comme une couverture isolante pendant que l'appareil est déjà en train de recharger, vous endommagez petit à petit sa batterie sur le long terme.