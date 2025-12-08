Ce petit changement dans votre maison en décembre ruine la qualité de votre Wi-Fi

La connexion en Wi-Fi est souvent dégradée chaque fin d'année par tout petit changement dans les logements.

C'est bientôt Noël et tout le monde se prépare à célébrer les fêtes de fin d'année comme il se doit ! La nourriture est prête, la liste des invitées est rédigée, la maison est parée de ses plus belles décorations... Tout semble parfait et pourtant, chaque année, c'est la même rengaine : vous voulez naviguer sur le Web et votre connexion est extrêmement lente, sans raison apparente ! Qu'il s'agisse de regarder un programme sur la télévision ou de sortir votre téléphone, votre réseau est anormalement lent.

Et si l'on vous disait que cette lenteur estivale est due... aux fêtes de Noël ? Nous ne parlons nullement d'un réseau saturé par un trop grand nombre de connexions ou envois de SMS. Il s'agit plutôt d'un petit élément de votre maison qui peut totalement ruiner votre connexion internet sans même que vous ne le sachiez.

Le coupable est esthétique et pas forcément celui auquel vous croyez. Inutile de chercher du côté de la majorité des appareils électriques de votre maison. Le véritable responsable est sans nul doute votre guirlande lumineuse ! Ces petites décorations très prisées lors de fêtes de fin d'année peuvent, en effet, avoir un effet néfaste sur la qualité de votre connexion Wi-Fi.

C'est d'autant plus le cas si votre modèle de guirlande est assez vieille et qu'elle dispose d'une fonction clignotante. Certes, cela est sûrement du plus bel effet pour célébrer Noël, mais l'impact sur votre connexion internet n'en est que plus grand. Un problème encore plus grand si votre box elle-même est un peu ancienne et/ou n'émet que sur une fréquence 2,4 GHz. Cette dernière est très sensible aux réflexions et à l'absorption de son signal par des obstacles. Nous parlons notamment de petits objets électroménager, mais également de vieilles guirlandes lumineuses qui vont altérer son signal.

Heureusement pour vous, la solution à ce problème est plutôt simple. Vous pouvez tout à fait changer de guirlande lumineuse pour un modèle plus récent, tout comme il est possible de changer votre box internet pour une fréquence plus efficace. Les box récentes peuvent notamment utiliser des fréquences de 5 GHz qui sont bien moins sensibles aux autres objets environnants.

Mais le meilleur moyen d'éviter ces lenteurs sur votre connexion internet reste encore de déplacer votre guirlande lumineuse. Tâchez de garder cette dernière à au moins 3 ou 4 mètres de votre box pour vous assurer qu'elle n'affecte pas son bon fonctionnement.