Tout le monde devrait connaitre cette fonction cachée de l'appareil photo du téléphone avant de dormir dans une location

Cette fonctionnalité peut vous aider à protéger votre vie privée si vous résidez dans un Airbnb ou un hôtel.

Cette histoire revient fréquemment dans l'actualité : des voyageurs décident de prendre quelques nuits dans un hôtel ou une location de particulier et découvrent qu'ils ont été espionnés à leur insu. Avec la grande miniaturisation des caméras et autres petits gadgets dotés d'un appareil photo, il est désormais très facile de filmer quelqu'un en toute discrétion.

Afin de lutter contre cet inquiétant effet de mode, de plus en plus de voyageurs décident de s'équiper de dispositifs permettant de détecter des caméras. Du matériel qui fonctionne très bien, mais peut s'avérer assez onéreux. Mais saviez-vous que votre seul smartphone suffit pour lutter contre ce dangereux voyeurisme ?

Pour réussir à lutter contre ces caméras cachées, il convient d'abord de comprendre leur fonctionnement. La majorité de ces petits mouchards utilisent des caméras infrarouges spéciales qui leur permettent de filmer dans le noir. Une stratégie vicieuse pour vous espionner même lorsque les lumières sont éteintes et que vous dormez.

Afin de vous assurer que personne ne vous espionne, munissez-vous de votre smartphone et démarrez l'appareil photo. Eteignez ensuite toutes les lumières de votre chambre et pointez l'appareil photo de votre téléphone vers tous les coins suspects (petits meubles, rebords de fenêtres, placards...). N'oubliez pas de vérifier également derrière les rideaux de la chambre !

Observez votre écran en même temps que vous pointez votre téléphone dans plusieurs directions. Si vous apercevez des petits points lumineux de couleur (violets ou blancs en général), il est recommandé d'aller voir de quoi il s'agit. Vous pourriez bien dénicher des petites caméras bien cachées à ces endroits. Certaines peuvent également clignoter dans le noir et être encore plus faciles à trouver.

Autre technique, toujours en éteignant les lumières de la chambre : allumez le flash ou la lampe-torche de votre smartphone et balayez la pièce. Certaines petites caméras disposent d'objectifs en verre bombé où la lumière de votre téléphone peut se refléter lorsque vous les éclairez. Un moyen simple de vous assurer que personne ne vous espionne en douce !