Ces téléphones haut de gamme voient leurs prix s'effondrer pour la fin d'année 2025, des Samsung et un iPhone dans la liste

Alors que de nombreux regards sont tournés vers les smartphones à sortir en 2026, certains modèles déjà disponibles peuvent s'avérer plus intéressants.

Les consommateurs les plus avertis le savent bien : il est souvent plus intéressant d'attendre quelques mois après la sortie d'un smartphone pour l'acquérir au meilleur prix. Bien que les grandes marques multiplient les offres de lancement et autres campagnes marketing, le mieux à faire reste toujours de résister aux sirènes de l'achat immédiat et d'attendre que les prix chutent.

Alors que 2025 se termine, plusieurs excellents smartphones ont vu leurs prix s'effondrer ces derniers mois, avec le Black Friday mais pas seulement. Les stocks des constructeurs doivent vite s'écouler afin de préparer les prochains modèles et certaines marques n'hésitent pas à brader leurs smartphones. Quelques téléphones portables s'affichent donc à d'excellents tarifs désormais.

Samsung est sans nul doute la marque qui joue le plus sur les prix en fin d'année. Le dernier Samsung Galaxy S25 Ultra, considéré comme l'un des meilleurs smartphones de l'année, a vu son prix s'effondrer au fil des mois. Sorti officiellement en début d'année au tarif hallucinant de 1469 euros en France, il est désormais proposé à moins de 800 euros sur certains sites comme Rakuten. Son prédécesseur, le S24 Ultra, dispose toujours d'excellents retours et est proposé encore moins cher du côté de CDiscount.

Toujours chez Samsung, il est également possible de dénicher des smartphones d'entrée et de milieu de gamme qui s'avèrent encore moins chers aujourd'hui. Le Samsung Galaxy A36, sorti il y a seulement quelques mois, a vu son prix fondre rapidement. Proposé par Samsung à près de 400 euros, le smartphone est désormais affiché à moins de 300 euros chez CDiscount.

Si Samsung n'est pas votre marque de coeur, il est toujours possible de trouver votre bonheur en restant sur un smartphone Android. L'excellent Honor Magic7 Lite a notamment vu son prix perdre 30% de sa valeur initiale sur le site de la Fnac, qui y rajoute également des écouteurs sans-fil offerts.

Toujours côté Android, le Google Pixel 9a profite également de multiples offres depuis sa sortie. Dévoilé officiellement en mars 2025 à 549 euros, le petit téléphone expert en photographies et intelligence artificielle s'affiche désormais à moins de 400 euros chez la Fnac.

Enfin, on sait qu'Apple est souvent frileux à l'idée de proposer des baisses de prix sur ses appareils. Le meilleur deal de cette fin d'année semble pourtant être l'iPhone 15 Pro en reconditionné. En passant sur le site de Rue du commerce, le téléphone passe alors des 1229 euros de base à seulement 598 euros ! Une sacrée ristourne pour un appareil en bon état ! Il est également possible de passer par le site de Darty, mais vous devrez dépenser quelques euros de plus.