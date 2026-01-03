Je suis un expert en nouvelles technologies et voici les 3 applis que vous devriez toujours avoir pour bloquer les cyberattaques

Si certaines applications sont souvent appréciées, voici celles que j'installe en priorité sur chaque nouveau téléphone.

Voilà plusieurs années que je teste régulièrement des smartphones. En plus de 5 ans de métier, j'ai vu passer bon nombre de modèles allant des Samsung Galaxy aux derniers iPhone en passant par d'autres marques Android comme Xiaomi, Honor ou Huawei. Chaque nouveau téléphone est l'occasion de repartir de zéro en termes d'applications et de stockage, mais il s'agit d'un procédé que je n'effectue pas n'importe comment.

En effet, certaines applications priment plus que d'autres. Lorsque j'installe un nouveau smartphone, je ne m'empresse pas de retélécharger Candy Crush. Voici les trois applications que je recommande de toujours avoir sur votre téléphone portable afin d'améliorer votre sécurité et celle de vos données personnelles.

La première application que j'installe en général sur un nouveau téléphone est un gestionnaire de mots de passe. Sur Internet, j'utilise de nombreux comptes différents avec des mots de passe plus ou moins compliqués que j'ai bien du mal à retenir moi-même. C'est pourquoi j'utilise des applications comme LastPass, 1Password, ou même le gestionnaire intégré à Google Chrome pour retenir et gérer mes propres mots de passe.

Je recommande personnellement celui intégré à Google Chrome qui, en plus de stocker vos mots de passe, va régulièrement vérifier si ces derniers n'ont pas été compromis récemment et vous envoyer une alerte lorsque c'est le cas.

Une fois mes mots de passe retrouvés sur le nouveau téléphone, je vais généralement réinstaller mes authentificateurs à deux facteurs. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, ce sont des applications qui vont vous envoyer une notification à chaque fois que quelqu'un tente de se connecter à l'un de vos comptes.

Je dispose personnellement de l'authentificateur Microsoft pour mes boites mails Outlook et celui de Google est intégré aux applications Gmail. Très pratiques, ces applications vous garantissent que personne d'autre que vous n'accès à votre comptes en ligne.

Enfin, et bien qu'il s'agisse de la dernière application que j'installe, je recommande généralement de disposer d'un VPN sur son téléphone. Qu'il s'agisse d'accéder à des services qui requièrent ce genre de connexion ou pour naviguer sur des réseaux Wi-Fi publics, j'utilise généralement un VPN personnel lié à mon travail ainsi que ProtonVPN ou NordVPN. Cela rajoute également une touche de sécurité à mes activités en ligne !