Siri Gemini : Apple s'allie à Google pour améliorer son assistant et cela déplait fortement à Elon Musk

Apple a finalement décidé de s'unir avec Google afin de mélanger les capacités de Siri et de Gemini. Cette décision n'a pas manqué de faire réagir le patron de X et Grok.

Après des années à se torturer pour améliorer Siri, Apple aurait-il trouvé la solution idéale ? Alors que son IA maison, Apple Intelligence, reste encore très décevante par rapport à ses concurrents, Apple vient d'annoncer la signature d'un partenariat sur plusieurs années avec Google.

À travers un tweet posté sur le réseau social X (auparavant Twitter), la firme de Mountain View déclare : "après de longues observations, Apple a déterminé que la technologie IA de Google délivrait les meilleures fondations pour les modèles d'Apple et est ravie à l'idée des nouvelles expériences interactives à venir pour les utilisateurs de produits Apple."

Cette alliance reste encore très mystérieuse quant à son fonctionnement. Il est cependant probable que Apple Intelligence s'occupe toujours des requêtes IA pouvant être exécutées localement sur votre iPhone, Mac ou iPad. Les requêtes plus difficiles à gérer ou nécessitant de consulter le web seront, quant à elles, certainement envoyées à Gemini ou ChatGPT pour répondre aux utilisateurs.

Un abus de position dominante selon Musk

Il n'aura fallu que quelques heures après l'annonce de cette collaboration pour observer une réponse d'Elon Musk. À travers un post, le PDG de Tesla, X et Grok explique que cette alliance entre Apple et Google "semble être une concentration non raisonnable de pouvoir pour Google, du fait qu'ils possèdent déjà Android et Chrome."

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk critique ouvertement Google et Apple. En août 2025 déjà, le milliardaire estimait qu'Apple faisait tout pour empêcher que sa propre IA, Grok, ne soit première des téléchargements sur l'App Store. Une déclaration très rapidement démontée par la suite.

De son côté, Grok est toujours au milieu de multiples scandales depuis quelques mois. L'intelligence artificielle d'Elon Musk est au coeur de multiples débats à travers plusieurs gouvernements suite à sa capacité à dénuder sans leur consentement des utilisatrices du réseau social X. Un acte toujours défendu par Musk au nom de la liberté d'expression, mais qui pourrait lui coûter de sévères règlementations dans plusieurs pays.