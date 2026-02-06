De plus en plus de personnes achètent cet accessoire pour leur smartphone, c'est pourtant une pure arnaque

Prendre soin de son téléphone portable est important, mais il ne faut pas le faire n'importe comment.

Un smartphone moderne, ça coûte souvent cher. C'est pourquoi de nombreux utilisateurs s'évertuent à protéger le plus possible leur petit appareil. Avec l'essor de la téléphonie mobile depuis le début des années 2000, de nombreux produits se sont ainsi développés autour de ce bijou de technologie qu'on voit désormais dans toutes les mains, comme les coques de protection ou même les assurances à contracter en cas de dégâts physiques.

Mais ces dernières années, c'est une autre préoccupation qui est en vogue. Alors qu'on leu a répété que leur smartphone était un terrible nid à bactéries, pire même que la lunette des toilettes, de plus en plus de possesseurs de smartphones nettoient régulièrement leur engin avec du gel hydroalcoolique ou du désinfectant spécialement prévu pour ce type d'appareil. Hélas, ce souci de propreté a également mis à jour un autre produit nettoyant pour smartphones qui s'avère être une totale arnaque en réalité.

Le nom de ce genre d'appareil varie fortement selon les sites d'achat et fabricants : "stérilisateur UV", "désinfectant UV"... Ces derniers ont cependant une mention en commun : l'utilisation de rayons UV pour soi-disant stériliser votre smartphone et éliminer les majorité des bactéries présentes sur l'appareil. L'intention est louable, l'innovation commerciale parfaite, l'argumentaire bien travaillé... Hélas, et vous vous en doutez peut-être, mais un tel dispositif est en réalité une vraie arnaque.

Sur de nombreux sites nous avons pu trouver des boîtes de désinfection ou de stérilisation à moins de 25 euros voire au mieux à moins de 10 euros. Le produit existe aussi sous forme de 'baguette" que l'on va utiliser pour "scanner" son téléphone et le débarrasser de ses microbes indésirables. Ne vous faites pas piéger.

Certaines boites de désinfection par lumières UV existent fonctionnent. Mais ces dernières ne coûtent certainement pas aussi peu cher que celles que vous trouverez sur des sites comme Temu. Un boitier à moins de 10-12 euros va surtout donner l'illusion d'avoir nettoyé les bactéries présentes sur le téléphone et utiliser quelques petites lumières pour vous faire croire qu'il s'agit bien d'UV.

Un conseil si vous voulez vraiment désinfecter votre smartphone des bactéries : il est plutôt recommander d'utiliser l'huile de coude en vous munissant d'un chiffon propre et d'une solution à base d'alcool isopropylique à 70% que vous pouvez trouver en magasin spécialisé. Evitez l'alcool hydroalcoolique qui n'est pas adapté pour ce genre de pratique et pourrait coller à l'écran de votre smartphone.