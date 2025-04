Votre smartphone est-il vraiment plus sale qu'une cuvette de toilette ? Les scientifiques ont donné la réponse

La légende raconte que les smartphones seraient beaucoup plus sales que les cuvettes des toilettes. Faut-il pour autant croire cette maxime générale ? Les scientifiques ont donné leur réponse.

Pas une journée ne passe sans que l'on se décide à pianoter sur l'écran de notre smartphone. Tôt le matin au petit-déjeuner, dans les transports en commun, au travail ou encore à la maison... nous nous en servons dans toutes les situations et quasiment partout. Et si les traces de doigts et la poussière apparaissent très vite sur l'écran, elles ne sont pas les seules : d'autres saletés plus discrètes s'accumulent elles aussi.

Nos doigts, qui retiennent toutes les saletés et les bactéries au cours de la journée, ne cessent de salir notre smartphone sans même que nous nous en rendions compte. C'est pourquoi il n'est pas rare d'entendre certaines personnes dire qu'un smartphone est encore plus sale que la cuvette des toilettes (où d'ailleurs beaucoup en font usage). Faut-il croire ce lieu commun désormais très rependu dans notre société, ou bien faut-il s'en méfier ?

L'information semble solide : elle s'est propagée après une étude menée au début des années 2010 par l'Université de Manchester, qui avait détecté 500 fois plus de bactéries, microbes, ou virus sur un smartphone que sur un siège de toilettes et pas loin de 7000 bactéries différentes. Nombreuses sont sans danger, mais d'autres, comme l'escherichia Coli, les salmonelles et autres streptocoques, sont beaucoup plus inquiétantes.

Bien d'autres études l'ont confirmé depuis, avec d'autres chiffres mais un constat tout aussi alarmant, comme des travaux menés par des scientifiques égyptiens en 2015, par l'Université de l'Arizona ou par un groupe de chercheurs estoniens analysant les téléphones d'un groupe d'étudiants en 2017, par un comité pour la santé des aliments et des personnes en 2019. Tous semblent indiquer qu'un smartphone peut contenir en moyenne 10 fois plus de bactéries qu'une cuvette de toilettes.

En 2022, c'est une autre étude internationale qui s'est inquiétée de l'usage des smartphones par le personnel hospitalier notamment. Plus récemment encore, le journaliste spécialisé Bobby Caina Calvan a assuré dans le Seattle Tilmes que l'écran de votre smartphone pourrait accumuler plus de 25 000 bactéries par pouce, sans sourcer l'information néanmoins. C'est trois fois plus qu'une poignée de porte (8 600 bactéries par pouce) et vingt fois plus qu'une cuvette de toilettes publiques (1 200 bactéries par pouce) dans certains cas extrêmes, notamment sans aucun nettoyage.

Les scientifiques déconseillent fortement d'utiliser votre appareil lorsque vous êtes aux toilettes, afin d'éviter l'exposition aux matières fécales, mais aussi lorsque vous mangez. Naturellement, limitez au maximum d'échanger votre téléphone avec une autre personne, surtout si cette dernière ne s'est pas lavée les mains.

Selon de récentes enquêtes belges et allemandes, environ 30 à 40% des utilisateurs ne nettoient que très rarement leur smartphone (une fois par mois). Un comportement dangereux alors que quelques secondes suffisent à décontaminer votre appareil. Tournez-vous vers un chiffon en microfibre légèrement vaporisé d'eau et d'alcool isopropylique à 70%, et le tour est joué ! Réitérez cette action toutes les semaines, au minimum.