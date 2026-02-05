Ces produits offerts gratuitement sur les tables des restaurants vont disparaître

Suite à une nouvelle réglementation, un incontournable des tables de restaurants ne sera plus autorisé.

Les changements se multiplient dans les restaurants avec la mise en place de nouvelles règles. Les principales visent, ces dernières années, à limiter le plastique et les déchets. Les couverts jetables ont déjà été proscrits. L'Union européenne s'attaque encore aux emballages avec le plan PPWR (Packaging and packaging waste regulation). Pour la période 2026-2040, l'objectif est de réduire de 15% la quantité de déchets d'emballage produits par habitant.

Les restaurants n'y échappent pas et doivent s'adapter. La prochaine échéance pour ces établissements arrive dans quelques mois. A partir du 12 août prochain, ils devront mettre fin à un incontournable de nombreuses tables : les sauces en sachet. Fini le sachet individuel de mayonnaise ou de ketchup qu'on trouve dans de très nombreux restaurants, snacks ou fast-foods. Cela concerne aussi ceux de sucre, de sel ou encore les portions individuelles de beurre. On trouve aussi parfois de l'huile, du vinaigre ou de la crème pour le café dans ce format.

La restauration rapide sera particulièrement concernée. Après cette date, on ne pourra plus réclamer un sachet de sauce ou de sucre. Il existe cependant deux exceptions : la vente à emporter et la livraison à domicile. Seule la restauration sur place sera touchée dès cet été. Vous pourrez donc toujours trouver votre sauce pommes-frites dans votre commande McDo ou votre sauce piquante avec votre pizza à emporter. Un délai et un sursis plus qu'une exception qui s'explique par les contraintes liées au transport des aliments.

Certains établissements ont déjà anticipé la nouvelle règle : ils ont mis en place des contenants lavables ou des distributeurs partagés. Préparez-vous alors au retour des distributeurs à pompe ou des pots en verre sur les tables. Ces solutions seraient à la fois plus écologiques, mais aussi plus économiques car les proportions sont mieux maitrisées et les restes plus faciles à gérer. Pour ce qui est de l'hygiène en revanche, on attend de voir.

La prochaine étape du projet concernera davantage l'hôtellerie avec des mesures en 2030 sur les produits de la salle de bains comme le shampoing, le gel douche et le savon. Toutes ces nouvelles mesures feront ensuite, courant 2032, l'objet d'une évaluation complète afin d'analyser les résultats.