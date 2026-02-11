WhatsApp déploie un "Mode Bunker" contre le piratage : voici comment transformer votre compte en vraie forteresse

Avec l'essor des cyberattaques, WhatsApp se met à jour pour proposer de nouvelles protections qui s'activent en quelques secondes.

Les années se suivent et se ressemblent du côté des menaces en ligne. Avec une recrudescence des cyberattaques l'an dernier, les sites Web, applications et utilisateurs doivent faire preuve de vigilance. Des outils de protection comme le chiffrement de bout en bout ou l'utilisation de puissants mots de passe ne suffisent plus face à l'ingéniosité des hackers en ligne.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp : Meta est conscient de la situation. La firme a récemment déployé une mise à jour pour sa célèbre application de discussion en temps réel. Quasiment passée inaperçue, cette mise à jour introduit pourtant un véritable "mode bunker" pour la protection de vos données. On vous explique où la trouver et comment l'activer.

Rassurez-vous : pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour activer cette option. Elle n'est cependant pas activée par défaut au sein de l'application car son utilisation peut limiter l'expérience complète de WhatsApp.

Dans ses explications, Meta précise que ce "mode bunker" n'est pas prévu pour le grand public, mais plutôt pour les utilisateurs qui craignent pour leurs données personnelles. Il empêche par exemple la possibilité d'être ajouté à des groupes de discussions si vous ne connaissez pas le créateur du groupe en question.

Une aubaine pour lutter contre les groupes d'arnaques en ligne. Ce "mode bunker" prévoit plusieurs protections bien distinctes :

Tous les médias et pièces jointes reçus sur votre téléphone par des numéros inconnus sont bloqués automatiquement.

Vos paramètres de confidentialité sont mis à jour afin de limiter qui peut vous appeler ou vous ajouter à des groupes.

Certaines options de WhatsApp seront verrouillées par défaut et devront être réactivés en désactivant le "mode bunker" au préalable.

Pour activer ce mode, il vous suffit d'ouvrir l'application WhatsApp > tapotez les "..." en haut à droite de la fenêtre > Confidentialité > Paramètres avancés > Paramètres de compte stricts. N'ayez pas peur d'activer ce mode même pour le tester. WhatsApp précise bien que l'activation de ce "paramètre de compte strict" peut être désactivé à tout moment.