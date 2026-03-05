Test du Nothing Phone (4a) : bien plus qu'un simple objet de mode

Tout pile un an après la sortie des (3a) et (3a) Pro, Nothing relance les hostilités avec un nouveau smartphone dédié au milieu de gamme. Le Phone (4a) mise sur plusieurs améliorations et de nouveaux coloris pour s'imposer... Et on l'a adoré.

La jeune entreprise Nothing continue son expansion en renouvelant fréquemment son portfolio de produits. Après un Phone (3) qui n'a clairement pas fait l'unanimité de par son design et son placement tarifaire, la firme se repositionne sur le milieu de gamme où elle a su briller par de belles propositions.

Début 2026, Nothing dévoile son nouveau smartphone de milieu de gamme avec le Phone (4a). Un an tout pile après la sortie des (3a) et (3a) Pro, la firme revient à un design plus sobre, mais qui ne manque pas de couleurs ou de performances. Notre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test du Nothing Phone (4a) Un design original et qui propose plusieurs couleurs flashy.

et qui propose plusieurs couleurs flashy. La Glyph Bar très gadget, mais très fun à utiliser.

très gadget, mais très fun à utiliser. Bonnes capacités photo avec le capteur principal.

avec le capteur principal. Performances correctes même pour du jeu vidéo. Le capteur ultra grand angle fait de son mieux.

fait de son mieux. L'écran manque un poil de luminosité.

Pas de certification IP68.

"On wednesdays, we wear (4a) Pink"

Opérons un petit sacrilège en jugeant tout d'abord l'avant du Nothing Phone (4a). Ce dernier arbore une dalle assez grande de 6,7 pouces qui risque de ne pas plaire aux plus petites mains. Cet écran dispose de bordures noires épaisses mais pas choquantes pour autant et qui ne nuisent pas à l'hégémonie du smartphone ou à la lisibilité de contenus.

Les bordures du Phone (4a) sont assez épaisses, mais pas choquantes. © Linternaute / Julian Madiot

Du côté des tranches, Nothing propose un revêtement en plastique qui fait toujours un peu "cheap", mais reste agréable à utiliser au quotidien. Le bouton "Essential Space" a notamment été déplacé sur le côté gauche de l'appareil et n'est donc plus susceptible d'être confondu avec le bouton d'alimentation.

Abordons enfin le dos du Nothing Phone (4a). La firme reprend majoritairement ce qui fait la force de son identité graphique à savoir un dos transparent qui laisse apercevoir certains composants. Nothing a continue de s'inspirer de nos vieilles consoles Game Boy transparentes, mais également des vieux ordinateurs Mac pour proposer un design unique et reconnaissable entre mille. Dommage que les horribles mentions de normes CE et de poubelle barrée viennent casser cette esthétique.

Le dos du Nothing Phone (4a) est particulièrement intéressant dans sa partie supérieure. On y trouve les capteurs photo qui reposent dans une pilule bombée. Cette dernière est bien centrée ce qui permet au smartphone d'être posé sur une surface plate et d'être utilisé sans qu'il ne bascule en permanence (comme avec un Samsung Galaxy par exemple).

Le Phone (4a) se décline en quatre coloris : blanc, noir, bleu et rose. © Linternaute / Julian Madiot

Adieu Glyph Light et bonjour Glyph Bar

Enfin, Nothing a opéré un petit changement concernant son fameux système Glyph composé de multiples lumières LED. Si les dites lumières ne reviennent pas cette année, elles sont remplacées par une Glyph Bar plus discrète et située sur le côté droit de l'appareil. Cette barre est composé de 6 carrés pouvant s'allumer pour vous avertir d'une notification, suivre un compte à rebours, afficher le volume de l'appareil, etc... La petite LED rouge sert, quant à elle, à clignoter lorsqu'une vidéo est enregistrée.

Toujours très gadget, l'interface Glyph se veut ici assez minimaliste, mais suffisamment bien développé pour qu'on apprécie son utilisation. Les notifications peuvent être personnalisées et il est également agréable de suivre le déroule de sa course Uber sans avoir à consulter l'application. Espérons que plus de développeurs permettent de suivre leurs applications au sein de cette barre dans le futur.

La Glyph Bar permet de voir vos notifications, le volume et bien d'autres petites interactions. © Linternaute / Julian Madiot

Un écran coloré, mais parfois peu lisible

Nothing annonce un écran jusqu'à 23% plus lumineux pour le Phone (4a) par rapport à son prédécesseur. Une donnée justifiée par un pic de luminosité maximum pouvant atteindre 4500 nits (contre 3000 sur le Phone 3a). Une augmentation qui se ressent un peu, mais reste insuffisante si les rayons du soleil sont trop intenses. La luminosité automatique est également toujours un peu lente à s'ajuster, aussi préférons-nous la sélectionner par nous-même.

L'écran du Nothing Phone (4a) est plutôt bon, mais sa luminosité est parfois capricieuse. © Linternaute / Julian Madiot

Du côté des couleurs, le Phone (4a) ne fait pas dans la demi-mesure. Les couleurs affichées à l'écran sont ultra vives et cela se ressent notamment sur des tons chauds comme le rouge ou le jaune. Le téléphone permet de sélectionner parmi deux affichages de couleur : actif et normal. Préférez le second si vous désirez des tons un peu plus neutres, mais également plus proches de la réalité.

Côté fluidité, le Phone (4a) peut compter sur un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 120 Hz. Un très bon score qui cache une petite déception : l'écran ne peut descendre en dessous des 60 Hz. Il est heureusement possible de choisir entre trois type de configurations : bloqué à 60 Hz, bloqué à 120 Hz ou adaptatif en fonction du contenu affiché.

Des performances toujours étonnantes

Cela fait maintenant depuis le Phone (2a) que la firme Nothing nous surprend par les performances de ses appareils d'entrée et de milieu de gamme. Pour ce quatrième téléphone, la firme propose une puce Snapdragon 7s Gen 4 que l'on retrouvait notamment il y a quelques mois sur les Redmi Note 15 Pro+ de Xiaomi.

Au quotidien, le Nothing Phone (4a) est très fluide. On passe d'une application à l'autre et il est totalement possible d'en avoir plus d'ouverts sans que l'on ressente de ralentissements ou freezes de l'appareil. Si vos habitudes d'utilisation se résument donc à des réseaux sociaux, des vidéos en ligne et quelques appels et SMS, vous n'aurez aucun souci à vous faire.

C'est au niveau du gaming que l'on ressent généralement le plus les performances d'un smartphone. Bien que vendu à moins de 400 euros, le Nothing Phone (4a) se débrouille comme un chef sur ce segment. Nos jeux testés (Genshin Impact, Honkai : Star Rail et Call of Duty Mobile) tournent tous en qualité élevée avec 60 FPS d'affichage. Une performance très honorable donc et sans surchauffe prononcée. Chapeau.

De bonnes performances et pas de chauffe. Un joli petit exploit. © Linternaute / Julian Madiot

Le Nothing Phone (4a) est un bon appareil photo du quotidien

Trois capteurs différents sont apposés au dos du Nothing Phone (4a). Cela permet au smartphone de disposer d'une petite versatilité selon les clichés que vous souhaitez réaliser.

Le capteur principal de 50 Mpx nous vient de chez Samsung. Par défaut, le smartphone ouvre l'application photo avec une qualité de 12 Mpx. Il faudra donc vous rendre dans les paramètres pour forcer le 50 Mpx, ce qui peut être assez redondant, d'autant qu'il n'existe pas de moyen de "verrouiller" le 50 Mpx (à moins de créer un pré-réglage). Ce capteur est cependant excellent lorsque les conditions de luminosité sont bonnes. Le piqué est très correct tandis que les couleurs sont plutôt riches, sans trop en faire. De nuit, les résultats sont également plutôt bons, sans être incroyables pour autant, mais certaines couleurs peuvent paraitre artificielles.

L'ultra grand angle fait tout ce qu'il peut malgré ses 8 petits mégapixels. Nothing a fait le choix l'an dernier de passer ce capteur de 50 à 8 Mpx et cela se ressent sur certains clichés. Si la qualité globale reste plutôt bonne de jour, le bruit numérique apparait très rapidement de nuit les photos perdent en netteté.

Le Nothing Phone (4a) est capable de réaliser des zooms optiques jusqu'en 3x5, mais à condition de repasser en 12 Mpx. Les clichés obtenus ainsi sont assez bons et les détails restent bien retranscrits. La qualité s'effondre malheureusement dès lors que l'on commence à zoomer davantage. Si les résultats obtenus en x7 restent toujours corrects, les clichés sont inutilisables avec le zoom poussé à fond.

12 Mpx / Zoom x3,5 © Linternaute / Julian Madiot

12 Mpx / Zoom x7 © Linternaute / Julian Madiot

12 Mpx / Zoom x70 © Linternaute / Julian Madiot

Mentionnons enfin les pré-réglages. Une excellente idée que très peu de constructeurs mettent en place tandis que Nothing les met beaucoup en avant (notamment par le biais de raccourcis et widgets). Ces derniers permettent d'appliquer une configuration pré-établie de votre choix (ou une déjà incluse par Nothing). Cela permet de varier quelque peu vos clichés et d'obtenir des résultats assez originaux.

Les pré-réglages permettent d'appliquer une configuration précise à votre photo. © Linternaute / Julian Madiot

Pas un monstre d'autonomie, mais pas un mauvais élève non plus

Pour son Phone (4a), Nothing a décidé d'améliorer quelque peu les capacités de la batterie. L'évolution reste cependant très timide puisque nous passons de 5000 mAh à 5080 mAh. La différence est assez minime et se ressent au quotidien avec la consommation énergétique du processeur Snapdragon 7s Gen 4.

Nous avons pu utiliser le Nothing Phone (4a) au quotidien pendant près d'une semaine et ce dernier tient aisément une journée d'utilisation. Les moins accros à leur écran pourront même en profiter pendant deux jours, mais guère plus. Au global, l'autonomie du Nothing Phone (4a) est bonne sans être exceptionnelle pour autant. Si vous pouvez le laisser au repos sur une table et profiter de sa Glyph Bar pour vous avertir en cas de notifications, vous devriez bénéficier d'une bien meilleure autonomie qu'avec un smartphone classique.

© Linternaute / Julian Madiot

Concernant la recharge, Nothing promet de faire le plein en 64 minutes. Une donnée que nous avons voulu vérifier, mais qui s'avère un poil meilleure de notre côté puisque nous avons fait du 0 à 100% en exactement 59 minutes. C'est un peu long, mais le téléphone recharge rapidement au début pour remplir 50% en seulement 22 minutes. De quoi faire une petite recharge en fin de journée afin d'attaquer une longue soirée !

Communication et connectivité

Nous avons pu passer plusieurs appels, SMS, messages RCS et autres communications avec le Nothing Phone (4a) comme smartphone principal. Ce dernier ne nous a jamais failli et ne présente aucun problème concernant les communications. On aurait aimé que l'isolation de notre voix pendant les appels soit un peu meilleur, mais rien de particulièrement dramatique non plus.

Concernant la connectivité, le Nothing Phone (4a) embarque une compatibilité avec le Wi-Fi 6 et les bandes de communication 5G.

Notre conclusion au test du Nothing Phone (4a)

Encore une fois, Nothing mise avant tout sur le design pour s'imposer sur un segment tarifaire très prisé : le milieu de gamme. La marque fait cependant mouche en parvenant à réinventer ses propres codes avec des couleurs tendance, un dos toujours transparent et des lumières Glyph repensées.

Le Nothing Phone (4a) n'oublie pas d'être un bon smartphone avant d'être un bon objet de mode. Sous son capot se cache un processeur bien optimisé et capable de délivrer de bonnes performances, aussi bien dans la gestion des applications que dans le gaming ou l'autonomie. Dommage que cette dernière soit bridée à 5080 mAh en Europe tandis que le marché indien dispose d'une batterie de 5400 mAh.

On regrettera également des performances photos plutôt moyennes de nuit ainsi que sur l'ultra grand angle. Un manque de certification IP68 peut également vous décevoir si vous avez l'habitude de trainer près de l'eau ou de faire tomber votre smartphone dans un coin poussiéreux.