Samsung a ajouté un nouveau bouton pour améliorer la batterie de votre téléphone

Avec cette nouvelle fonction, il est possible d'améliorer les performances de votre smartphone en un clin d'oeil.

Posséder un smartphone Samsung, c'est aussi très souvent avoir un très bel objet dans la main ou dans la poche. Le constructeur coréen n'est pas l'un des des plus connus au monde pour rien. Samsung excelle notamment pour ses écrans aux couleurs vives, au même titre d'ailleurs que d'autres marques premiums comme Apple.

Seulement voilà : de si beaux écrans ont un impact non négligeable sur l'autonomie de votre téléphone. C'est pourquoi certains utilisateurs ont fouillé dans les nombreuses options de leur appareil pour essayer de lui faire consommer moins de batterie. Et ils ont fini par y trouver une option ajoutée récemment sur les smartphones de Samsung. Celle-ci permettrait d'améliorer grandement la durée quotidienne de la batterie d'un téléphone. Comble du bonheur : cette fonctionnalité est également sur plusieurs autres téléphones Android.

En vous rendant dans les options de votre smartphone, il y a des chances que vous soyez vite perdu face au nombre ahurissant de menus disponibles. Afin de trouver la fonctionnalité qui nous intéresse, il est possible de gagner du temps en allant dans l'application "Réglages" (ou "Paramètres) et de rechercher directement le nom de la fonction en question. Celle-ci s'appelle "Réduction des animations". Son titre peut cependant différer si vous ne possédez pas un Samsung.

Cette option, une fois activée, va diminuer - voire supprimer totalement - les animations lorsque vous naviguez sur votre téléphone. Ces animations sont belles et fluides, mais consomment de l'énergie sur votre appareil. Les appareils Samsung proposent également d'autres réductions qui peuvent également être intéressantes à activer, comme celles concernant la transparence ou le flou. Notez que les iPhone possèdent un paramètre semblable intitulé "Réduire les animations".

Enfin, il est également intéressant de considérer l'option "Atténuation supplémentaire". Cette dernière permet de pouvoir baisser la luminosité de l'écran en-dessous du paramètre minimal prévu par votre téléphone. Vous disposerez alors d'un affichage moins lumineux, mais qui consommera moins d'énergie.

Notez que ces options ne sont disponibles qu'avec des smarphones récents qui disposent d'au moins Android 15. Cette version étant sortie en 2024, il peut être intéressant de mettre votre téléphone à jour si vous ne voyez pas les fonctionnalités décrites, mais que votre téléphone n'est pas si vieux que ça.