Voici les races de chiens idéales pour ceux qui aiment la propreté - ils ne perdent pas (ou peu) leurs poils

Certains chiens sont très recherchés, car ils perdent moins leurs poils que d'autres. Voici une liste des huit races les plus connues.

Avoir un chien, ce n'est que du bonheur, ou presque ! Après les jeux, les câlins et l'apprentissage des tours, vient le temps du ménage. Et c'est là que les problèmes commencent… Au moindre coup de balai, des dizaines de touffes de poils s'envolent à travers toute la pièce et la corvée s'étend sur plusieurs heures. On retrouve des poils sur les vêtements, sous les meubles, dans les chaussures et parfois même dans les endroits auxquels le chien n'a pas accès.

Les experts en la matière ? Ce sont les chiens nordiques ! Si beaux qu'ils soient, les Huskys, les Terre-neuves et autres Samoyèdes ont malheureusement aussi un pelage très épais. Lors de leur mue, qui arrive deux fois par an dont une fois à l'arrivée du printemps, ils perdent leur deuxième couche de poils par poignées et rendent fous leurs propriétaires. À l'inverse, certains chiens sont connus pour ne pas perdre leur pelage, ou très peu.

Un Schnauzer nain © AdobeStock-DebraAnderson

Le plus connu en la matière est le Schnauzer nain. Avec son pelage rugueux si caractéristique, ce chien ne pose aucun souci de perte. Il doit en revanche être brossé plusieurs fois par semaine et même tondu, car des nœuds douloureux peuvent se former à partir des poils morts. C'est également le cas des Scottish Terriers et de leurs cousins les West Highland Terriers qui doivent, eux aussi, être brossés régulièrement, sans quoi, ils peuvent souffrir grandement.

Sur la liste des compagnons à quatre pattes qui ne perdent pas leurs poils, figurent des chiens de toutes les tailles et de toutes les couleurs. On peut citer le Bichon maltais, le Basenji, le Yorkshire Terrier ou encore le Whippet. Connu pour ses bouclettes magnifiques, le Caniche vous épargnera lui aussi de longues heures de ménage. En revanche, il est important de le brosser au moins une fois par jour pour préserver son bien-être.

À ceux qui cherchent absolument un compagnon qui ne mue pas pour combattre les allergies : attention. Un chien qui perd peu de poils n'est pas forcément hypoallergénique. En fait, l'allergie au meilleur ami de l'homme est principalement causée par des protéines présentes dans sa salive, son urine et ses squames (peaux mortes), et non uniquement par ses poils. Les races hypoallergéniques comme le Caniche, le Bichon Frisé ou le Schnauzer produisent tout de même généralement moins de squames, ce qui peut réduire les réactions allergiques.