Votre chat est-il vexé quand vous le laissez seul ? Ces comportements prouvent qu'il n'est pas content

Votre chat a changé de comportement récemment et vous ne savez pas pourquoi ? Il est possible qu'il soit vexé et qu'il boude !

Vous êtes parti en vacances quelques jours et le comportement de votre chat semble très différent depuis votre retour ? Il est peut-être vexé ! Les chats sont des animaux qui ont besoin de beaucoup d'attention et qui aiment la routine, un changement dans leurs habitudes peut donc grandement les perturber.

Le premier réflexe d'un chat boudeur sera tout simplement de vous ignorer. Pendant quelques heures ou quelques jours, il peut refuser de jouer avec vous, de vous câliner et même de croiser votre regard ! Pas d'inquiétude, "ces comportements ne durent jamais très longtemps, car les chats ne sont pas des animaux rancuniers", explique la comportementaliste animale Marion Ruffié sur son site internet Absolument Chat, "Ils veulent seulement vous faire comprendre qu'ils ne sont pas contents".

Au niveau de son langage corporel, votre chat peut avoir la queue basse et gonflée ainsi que les oreilles aplaties et orientées vers l'arrière de sa tête. Ses miaulements peuvent également vous paraitre rauques et plaintifs lorsqu'il n'est pas content. Mais alors que faire pour que les choses rentrent dans l'ordre ? Eh bien, rien du tout ! Comme l'explique la comportementaliste, "plus on veut rassurer un chat et plus on augmente son stress ! Il faut le laisser se remettre tranquillement dans son coin." Quand il sera prêt, il reviendra lui-même vers vous.

© AdobeStock-Valeri Honcharuk

Mais un chat ne devient pas boudeur uniquement quand vous partez en vacances ou en week-end. Il peut par exemple lui arriver de chercher à vous faire comprendre qu'il n'est pas satisfait de sa nourriture. Si c'est le cas, il refusera de s'alimenter, et ce, même s'il a faim. Si votre félin ne mange pas pendant plus de 24 h, essayez de changer la marque de ses croquettes et de nettoyer sa gamelle correctement. Si rien ne change, il est conseillé de l'emmener chez le vétérinaire.

Et si votre animal commence à faire ses besoins en dehors de sa litière, c'est peut-être aussi pour vous montrer qu'il n'est pas content. Les félins détestent la saleté et savent très bien nous faire comprendre qu'il est temps de remettre de l'ordre dans leur espace. Commencez donc par nettoyer la litière de fond en comble. Si ce comportement continue, vérifier que la caisse est bien assez grande pour lui. Enfin, assurez-vous qu'il ne souffre pas d'une cystite ou d'une pathologie rénale auprès d'un vétérinaire.